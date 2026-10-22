Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı

        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı

        Bartın'da, dere yatağında ensesinden tek kurşunla öldürülen 35 yaşındaki berber Murat Barışık cinayetinde sır perdesi aralandı. Barışık'ın, araç ve motosiklet alım satımından kaynaklı kendisine 650 bin TL borcu olan 21 yaşındaki Ö.Ç. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 11:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı

        Bartın’ın Merkez ilçesine bağlı Ustaoğlu köyünde dere yatağında bir motosiklet ve yanında Murat Barışık (35) ölü olarak bulunmuştu.

        KÖPRÜDE KAN İZLERİ VARDI

        Olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alan jandarma ekipleri, köprü üzerindeki kan ve Barışık'ın cesedindeki kurşun izi üzerine ise Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

        CİNAYET ŞÜPHELİSİ BELİRLENDİ

        İHA'da yer alan habere göre Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen 24 saatlik kesintisiz inceleme ve takip çalışmaları neticesinde aydınlatılmış, olayın şüphelisi tespit edildi.

        REKLAM

        ZANLI 650 BİN TL BORCU OLAN KİŞİ

        Yapılan araştırmalarda maktulle aynı köyde ikamet eden, aralarında araç ve motosiklet alım satımından kaynaklanan ilişki bulunan ve maktule yaklaşık 650 bin TL borcu olduğu, borcunu ödeyemediği öğrenilen fabrika işçisi Ö.Ç. (21) şüpheli olarak belirlendi.

        BERBERİ OLAY YERİNE ÇAĞIRIP ÖLDÜRMÜŞ

        Yapılan ilk çalışmalarda, şüphelinin olaydan 3 gün önce öldürme eylemini planlayarak olayın gerçekleştiği bölgeye gittiği ve tabancasını burada sakladığı; olay günü ise maktulü bölgeye çağırarak sakladığı tabancayla ensesine bir el ateş ettiği değerlendirildi.

        SİLAHI DEREYE ATTI

        Şüphelinin daha sonra maktulü ve maktule ait motosikleti dereye attığı, maktulün cep telefonu ile olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı da dereye attığı tespit edildi.

        REKLAM

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheli Ö.Ç.'nin gözaltına alındığı ve işlemlerinin ardından bugün Bartın Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edileceği öğrenildi. Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

        Köprüde kan izleri ve berbere ensesinden tek kurşun
        Köprüde kan izleri ve berbere ensesinden tek kurşun Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi

        İzmir'de Roma dönemine ait ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mermer Zeus heykel başı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı (AA)

        #bartın
        #bartın haberleri
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Trump'tan İran açıklaması: Yakında bir şeyler olacak
        Trump'tan İran açıklaması: Yakında bir şeyler olacak
        350 milyon TL'lik sahte parfüm operasyonu
        350 milyon TL'lik sahte parfüm operasyonu
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        İspanya vizesinde yeni dönem
        İspanya vizesinde yeni dönem
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Yine en çok o konuşuldu
        Yine en çok o konuşuldu
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        Ne kadar katkı verdiler?
        Ne kadar katkı verdiler?