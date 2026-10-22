Bartın’ın Merkez ilçesine bağlı Ustaoğlu köyünde dere yatağında bir motosiklet ve yanında Murat Barışık (35) ölü olarak bulunmuştu.

KÖPRÜDE KAN İZLERİ VARDI

Olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alan jandarma ekipleri, köprü üzerindeki kan ve Barışık'ın cesedindeki kurşun izi üzerine ise Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ BELİRLENDİ

İHA'da yer alan habere göre Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen 24 saatlik kesintisiz inceleme ve takip çalışmaları neticesinde aydınlatılmış, olayın şüphelisi tespit edildi.

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ZANLI 650 BİN TL BORCU OLAN KİŞİ

Yapılan araştırmalarda maktulle aynı köyde ikamet eden, aralarında araç ve motosiklet alım satımından kaynaklanan ilişki bulunan ve maktule yaklaşık 650 bin TL borcu olduğu, borcunu ödeyemediği öğrenilen fabrika işçisi Ö.Ç. (21) şüpheli olarak belirlendi.

BERBERİ OLAY YERİNE ÇAĞIRIP ÖLDÜRMÜŞ

Yapılan ilk çalışmalarda, şüphelinin olaydan 3 gün önce öldürme eylemini planlayarak olayın gerçekleştiği bölgeye gittiği ve tabancasını burada sakladığı; olay günü ise maktulü bölgeye çağırarak sakladığı tabancayla ensesine bir el ateş ettiği değerlendirildi.

SİLAHI DEREYE ATTI

Şüphelinin daha sonra maktulü ve maktule ait motosikleti dereye attığı, maktulün cep telefonu ile olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı da dereye attığı tespit edildi.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheli Ö.Ç.'nin gözaltına alındığı ve işlemlerinin ardından bugün Bartın Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edileceği öğrenildi. Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.