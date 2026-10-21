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        Haberler Gündem 3. Sayfa Köprüde kan izleri ve berbere ensesinden tek kurşun

        Köprüde kan izleri ve berbere ensesinden tek kurşun

        Bartın'da, 35 yaşındaki berber Murat Barışık, dere yatağında ensesinden tek kurşunla vurulmuş halde ölü bulundu. Jandarma, olayın fail ya da faillerini bulmak için çalışma başlattı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüttüğü belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 08:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Köprüde kan izleri ve berbere ensesinden tek kurşun

        Bartın'da kan donduran olay dün saat 14.00 sıralarında Kozcağız beldesinin Ustaoğlu köyünde yaşandı.

        KÖPRÜDE KAN İZLERİ GÖRDÜLER

        Köydeki köprüden geçen vatandaşlar, köprü üzerinde kan izleri görmeleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        DHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, köprünün altında hareketsiz halde bulunan Murat Barışık’ın (35) hayatını kaybettiğini belirledi.

        ENSESİNDEN TEK KURŞUNLA VURULMUŞ

        Tabancayla başının arka tarafından bir el ateş edilerek öldürüldüğü tespit edilen Barışık’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        OLAYIN FAİLİ ARANIYOR

        Jandarma, olayın fail ya da faillerini bulmak için çalışma başlattı.

        Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüttüğü belirtildi.

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