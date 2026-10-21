Köprüde kan izleri ve berbere ensesinden tek kurşun
Bartın'da, 35 yaşındaki berber Murat Barışık, dere yatağında ensesinden tek kurşunla vurulmuş halde ölü bulundu. Jandarma, olayın fail ya da faillerini bulmak için çalışma başlattı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüttüğü belirtildi
Giriş: 21 Ekim 2026 - 08:57 Güncelleme:
Bartın'da kan donduran olay dün saat 14.00 sıralarında Kozcağız beldesinin Ustaoğlu köyünde yaşandı.
KÖPRÜDE KAN İZLERİ GÖRDÜLER
Köydeki köprüden geçen vatandaşlar, köprü üzerinde kan izleri görmeleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
DHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, köprünün altında hareketsiz halde bulunan Murat Barışık’ın (35) hayatını kaybettiğini belirledi.
ENSESİNDEN TEK KURŞUNLA VURULMUŞ
Tabancayla başının arka tarafından bir el ateş edilerek öldürüldüğü tespit edilen Barışık’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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OLAYIN FAİLİ ARANIYOR
Jandarma, olayın fail ya da faillerini bulmak için çalışma başlattı.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüttüğü belirtildi.
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