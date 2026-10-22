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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha

        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 31'e yükselirken, gözaltına alınan kişilerin kimlik bilgileri de ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 09:31 Güncelleme:
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        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında SPK tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda yapılan incelemeler sonucu 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 26'sı gözaltına alınmıştı.

        Devam eden operasyonlarda 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 31'e yükseldi.

        Öte yandan, bugün gözaltına alınan 5 kişinin kimlikleri de belli oldu.

        Gözaltına alınanların Hakan Eryılmaz, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak’ın özel kalemi Fahri Uğur, Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı Seda Tarım Kocabalkan, KUYAS Yatırım Yöneticisi Abdullah Dal ve eski Başbakan Danışmanı AK Parti eski Millet vekili Ertan Aydın olduğu öğrenildi.

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        Öte yandan, operasyon kapsamında 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

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