Spor yazarlarından Fenerbahçe-Beşiktaş maçı yorumu
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'ye konuk olduğu derbi mücadelesini 2-1'lik skorla kazandı. Spor yazarları, Siyah Beyazlılar'ın derbideki başarılı performansını değerlendirdi. İşte detaylar...
Spor yazarları, Süper Lig'in 4.haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbiyi köşelerinde değerlendirdi.
"BEŞİKTAŞ GERİYE YASLANMADI"
Atilla Gökçe (Milliyet): "Vincenzo Italiano, sezon başından beri ne söylediyse derbide aynı şeyi yaptı. Önde baskı ve kalabalık hücum organizasyonları. Olaitan’ın derin pasıyla buluşan Kaptan Orkun, Vlahovic’e asisti yapınca konuk takım öne geçti. Hayır, Beşiktaş geriye yaslanmadı. Hocanın ve takımın böyle huyları yok. İsmail Kartal da maçı çevirmek için gerekenleri yaptı, ama değişiklikler durağanlığa neden oldu. Son söz: İki takım da elinden geleni yaptı.. Fazlası Beşiktaş’tan geldi."
"BEŞİKTAŞ, F.BAHÇE'Yİ MAT ETTİ"
Ömer Üründül (Sabah): Beşiktaş ikinci yarıda sergilediği mükemmel futbolla Fenerbahçe'yi deplasmanda mat etti. Beşiktaş ve teknik direktör Vincenzo İtaliano'yu kutlamak gerek. Her şeyden önce bu kısa teknik adamlık döneminde ortaya çağdaş bir takım sundu.
"PARAMPARÇA ETTİ"
Bülent Timurlenk (Sabah): Gençlerbirliği yıllarından beri forvet arkasında oynamamış İrfan Can'dan medet uman İsmail Kartal karşısında İtaliano; Salih, Olaitan, Orkun üçlüsünün dinamizmine güveniyordu. İtaliano, dersine iyi çalışmış. Semedo ve Skriniar'ın arkasındaki madeni güzel keşfetmiş. Maç boyunca bu bölgeyi paramparça etti. Olaitan ikinci yarıda canlanınca Beşiktaş, ikinci yarıda orta sahayı aldı. Trossard nefis futboluyla oyunu domine etti. Beşiktaş, top kayıpları yüzünden temposu yüksek görünen derbiden çok değerli bir üç puanla çıktı.
"TARİHİ FARKI KAÇIRDI"
Sinan Vardar (Sabah): "Beşiktaş, golün ardından da rakip kalede tehlikeler yarattı. Ancak Beşiktaş, eline geçen fırsatları değerlendirmekte oldukça cömert davrandı. Belki de tarihi farkı kaçırdı Beşiktaş! Oyunun genelinde Fenerbahçe'ye karşı üstün bir görüntü sergileyen Beşiktaş, özellikle ikinci yarıda rakibine ciddi anlamda nefes aldırmadı. Açık ve net; Beşiktaş dün şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu dosta, düşmana gösterdi. Beşiktaş, Fenerbahçe'yi sahadan silerken şampiyonluğun en büyük adaylarından olduğunu da gösterdi. Kadıköy'deki bu mücadele yalnızca bir derbi galibiyeti açısından değil, takımın karakteri ve ortaya koyduğu futbol açısından da son derece önemliydi. Teknik kadro takıma müthiş bir kondisyon ve kazanma azmi vermiş. İtaliano, futbolcuları ve bu müthiş galibiyette emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Helal olsun size!
"ITALIANO TAKTİK DERSİ VERDİ"
Zeki Uzundurukan (Sabah): "Çok keyifli ve yüksek tempolu bir derbi izledik. İlk yarıda Vlahovic’i Skriniar, Vedat Muriç’i ise Emirhan iyi marke etti. Fenerbahçe’nin golü Skriniar’dan gelirken, Beşiktaş’ın beraberlik sayısını Rıdvan Yılmaz kaydetti. Derbinin en etkili isimlerinden biri Trossard’dı. Yaptığı asist, direkten dönen şutu ve kanat bindirmeleriyle Fenerbahçe savunmasını oldukça zorladı. İkinci yarıda ise Beşiktaş oyunun kontrolünü eline aldı ve daha fazla pozisyon üretti. Ederson önemli kurtarışlarla takımını ayakta tutsa da Vlahovic’in golüne engel olamadı. Orkun Kökçü’nün pasında boş kaleye topu gönderen Sırp golcü, Beşiktaş’ı öne geçirdi. Özellikle ikinci yarıda çok etkili oynayan Beşiktaş, derbiden zaferle ayrılarak şampiyonluk yarışına ağırlığını koydu."
"ADRES ITALIANO'DUR!"
Bilal Meşe (Milliyet): "Valla, pozisyon ve gollere girmeden önce, tempo, pres ve kazanma arzusu iki takımda da üst seviyede idi. Hakem Halil Umut Meler’in sıfır hatayla yönettiği, gölgesinin düşmediği mücadeleden keyif aldım. Adına yakışır bir derbi oldu. Yazdık, çizdik, söyledik; Beşiktaş’ın en büyük kozu geçişler... Nitekim bunu ilk yarıda Kartal uyguladı ve Trossard ile Olaitan’ın kaleyi bulan şutlarına Ederson, harika kurtarışlarıyla yanıt verirken, Rıdvan’ın golünde çaresiz kaldı. Bir takım, taç atışından gol yer mi? Yermiş, dün gördük! Brown’un soldan uzun taç atışında altıpas içinde Agbadou dokunamadı, Skriniar vurdu, perdeyi açtı. Tabii ki bu gol Kartal adına can sıkıcı... Taçtan gol yemek, savunma konsantrasyonu açısından ciddi bir hata... Adres Vincenzo Italino’dur!"
"SON SÖZ SIRP YILDIZDAN GELDİ"
Murat Özbostan (Sabah): Özellikle 50 ile 76. dakikalar arasında siyah-beyazlılar neredeyse tek kale oynadı. Fenerbahçe kendi sahasına çekilirken Beşiktaş peş peşe fırsatlar yakaladı. Fakat karşılarında Ederson vardı. Brezilyalı kaleci, bu sezon Fenerbahçe'nin adeta taşıyıcısı haline geliyordu sanki! Kritik kurtarışlarıyla takımını ayakta tutan Ederson, Beşiktaş'ın baskısının arttığı bölümde kalesinde devleşti. Son bölüm ise adeta gelecek golün habercisiydi. Vlahovic net fırsatlar yakaladı, Trossard etkili oyunuyla dikkat çekti. Gol sanki "geliyorum" diyordu. Beşiktaş Teknik Direktörü İtaliano, Vlahovic'in yorulduğunu görmesine rağmen Sırp golcüyü oyundan almadı. Israr etti, güvendi. Ve haklı çıktı. Çünkü maçın kaderini belirleyen gol Vlahovic'ten geldi. Derbiler böyledir. Bazen 90 dakika boyunca ne yaptığınızdan çok, kritik anda hangi oyuncuya güvendiğiniz önemlidir. Fenerbahçe maça iyi başladı, Beşiktaş geri döndü. Ederson, Fenerbahçe'yi oyunda tuttu, İtaliano ise Vlahovic'e güvendi. Son sözü de Sırp yıldız söyledi. Sezonun ilk derbisi bir kez daha gösterdi ki; büyük yatırımlar, yıldız isimler ve dolu tribünler elbette çok şey ifade ediyor. Ama derbileri çoğu zaman küçük ayrıntılar, doğru kararlar ve büyük oyuncular belirliyor."
"DAHA DA FARKLI OLABİLİRDİ!"
Kartal Yiğit (Takvim): "Italiano ilk derbisinde böylesine maçların nasıl oynanacağının dersini verdi. Sezon başından beri alıştığımız topyekün ön baskı yerini sadece Vlahovic ve Olaitan 'ın rakibin iki stoperine bırakmıştı. Oyunun ilk yarısında da top daha çok Fenerbahçe de görüldü bu nedenle. Özellikle ani gelişen ataklarla da gol aradı siyah beyazlılar. Bu atakların çoğunda olan Rıdvan da bu çıkışların birinde gol attı. Rıdvan'ın boş kalmasında ana etkenlerden biri de rakibin motivasyonun daha çok Trossard da olmasıydı. İki takım da önemli silahlara önlem almıştı. Murillo son haftaların formda ismi Oğuz'a istediği alanı vermeyince sarı lacivertli takım daha çok ortadan ve sağdan gitmeye çalıştı. Bu anlarda da İrfan etkisiz olunca Asensio mumla arandı. İsmail hocanın Oğuz 'a 67 dakika dayanması ise çok anlamsızdı. İkinci yarı İtaliano'nun yaptığı Ouattara ve İlhan değişiklikleri bir anda oyunu da skoru da Beşiktaş'ın lehine çevirdi. Siyah-beyazlılar Kadıköy'de hakimiyeti tamamen ele geçirdi. Trossard ve Orkun da hareketlenince Beşiktaş özellikle sol kanattan çok etkili ani hücumlar geliştirdi. Fark daha da fazla olabilirdi."
"SİYAH BEYAZLILAR İYİ BİR YÜRÜYÜŞ İÇİNDE"
İbrahim Yıldız (Habertürk): Beşiktaş’a gelince; teknik direktör Italiano takıma yeni bir hüviyet kazandırmış. Canlı oynayan, maçı bırakmayan, sürekli ileri giden bir Beşiktaş yaratmış. Fenerbahçe’nin bıraktığı boş alanları iyi değerlendirdiler. Savunma hata yapmadı. Fenerbahçe forvetlerine fırsat vermediler. Rakibine göre daha iyi hazırlanmışlardı. Kazanma bilinci yüksekti. Kadıköy’de Fenerbahçe’yi yenmenin büyük anlamı vardı. Siyah-Beyazlılar iyi bir yürüyüş içerisinde. Bu sezonun sürpriz takımı olacakları belli oldu. Şu an şampiyonluk için en avantajlı takım olduklarını söyleyebiliriz. Haklı bir galibiyet aldılar. Güzel ve cesur oynadılar. Bütün olarak bir planları vardı. Ayrıca inanmışlık üst düzeydeydi. Biraz dikkatli olabilseler skor daha farklı olabilirdi.