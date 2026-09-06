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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kuşku üzerine durdurulan araçtan vahşetin şüphelileri çıktı!

        Kuşku üzerine durdurulan araçtan vahşetin şüphelileri çıktı!

        Nevşehir'de devriye görevi yapan polis ekipleri, plakasız olduğu görülen bir aracı takip ederek durdurdu. Araçta bulunan 3 kişinin, kısa süre önce meydana gelen silahlı saldırının şüphelileri olduğu belirlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 10:52 Güncelleme:
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        Kuşku üzerine durdurulan araçtan vahşetin şüphelileri çıktı!

        Nevşehir'de gece saatlerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, plakasız olduğu görülen bir aracı takip ederek durdurdu. Araçta bulunan 3 kişinin, kısa süre önce meydana gelen silahlı saldırının şüphelileri olduğu belirlendi. Olayda ağır yaralanan kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre olay, bir iş yerinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Levent Ç. (50) henüz belirlenemeyen bir nedenle telefonda Yusuf Ç. ve kardeşi Ahmet Enes Ç. ile tartıştı.

        Tartışmanın ardından Levent Ç.'nin bulunduğu yerin öğrenilmesi üzerine, iki kardeş ve arkadaşları Rahman A. adrese geldi. Burada araçtan hiç inmeden Levent Ç. ve yanında bulunan arkadaşına ateş eden şüpheliler, daha sonra olay yerinden plakaları sökülmüş araçla kaçtı.

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        POLİS EKİPLERİ KISA SÜREDE YAKALADI

        Şüpheliler olay yerinden panik içerisinde uzaklaşırken, bölgede devriye görevi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri plakasız araçtan şüphelenerek aracı durdurdu. Ekipler, şüphelilerin kimlik kontrolünü yaptığı sırada yakın bölgede meydana gelen silahlı yaralama olayına ilişkin anonsu duydu.

        Bunun üzerine araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Silahlı saldırıda ağır yaralanan Levent Ç., yanında bulunan arkadaşı tarafından özel araçla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Levent Ç., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri ve araçlarda yapılan incelemelerde 5 adet boş kovan bulundu.

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        Tüfekten çıktığı değerlendirilen mermilerden birinin Levent Ç.'nin sırtına isabet ettiği, bir merminin ise araca isabet ettiği belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan Yusuf Ç., Ahmet Enes Ç. ve Rahman A.'nın suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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