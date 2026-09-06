Spor yazarları, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu. Spor yazarları, Sarı Lacivertliler'in derbide ortaya koyduğu performansı değerlendirdi.
Spor yazarları, Süper Lig'in 4.haftasında Fenerbahçe'nin evinde Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu derbiyi köşelerinde değerlendirdi.
"TARİHİ BİR HEZİMET OLABİLİRDİ"
Ömer Üründül (Sabah): Ederson'un 6 tane net kurtarışı olmasaydı tarihi bir hezimet olabilirdi. Peki neden böyle oldu; öncelikle İsmail Kartal dersine hiç iyi çalışmamış. Beşiktaş çok iyi takım, kadrosu oturmuş, aynı zamanda da günümüz futbolunun istediği atletik oyuncular ağırlıkta. Bir de buna mükemmel bir Trossard'ın kalitesini eklemek lazım. İlk yarı genelde daha dengeli oldu. Ama yine de Beşiktaş'ın cesur oyunu ve kondisyon üstünlüğü açıkça görülüyordu. İrfan Can çıkarken İsmail Kartal'ın bunu göz önüne alıp İsmail hamlesi yapması gerekiyordu. Kerem'i alacaksa da çok net bir pozisyonda pas vermeyip şut atan ve defansif görevini hiç yapmayan Grenwood'u çıkarmalıydı. Kısaca Kerem ve İsmail girip yerine Greenwood ile İrfan Can'ın çıkması gerekirdi. Aslında ikinci yarıda Fenerbahçe'nin yediği gole kadar net görüntü bir an önce İsmail hamlesi gerekiyordu. Kaleci Ederson müthiş kurtarışlarla o dakikaya kadar oyunu tuttu. Ama kenardan gereken hamle gelmeyince Beşiktaş ikinci golü de attı. Dün gece Fenerbahçe açısından bir şey daha açıkça belli oldu; dirençli bir 10 numara kadroda yok. Ayrıca zorlu bir rakip karşısında defansif görevler paylaşılamadığı için Kante ve Guendouzi de iflas ettiler."
"LUKAKU'DAN NE KÖY OLUR NE KASABA"
Turgay Demir (Sabah): "Ne derbiydi ama… Bunca sıcak havaya ve yüksek nem oranına rağmen iki takım oyuncuları da ilk dakikadan itibaren varlarını, yoklarını çimlere serdiler. Goller, kartlar, direkten dönen toplar derken gerilim bir an bile azalmadı. Kanté ve Guendouzi'ye karşı Orkun ve Salih daha etkili oldular. Özellikle hücuma verdiği destekle Orkun fark yarattı. Olaitan ise kritik müdahalelerle herkesin yardımına koştu; bir de müthiş ara pasıyla ikinci golün hazırlayıcısı oldu. İlk yarıda Fenerbahçe belki biriki kez daha etkili geldi Beşiktaş kalesine ama ikinci yarıda oyun tamamen Beşiktaş'ın kontrolündeydi. Ederson farkın açılmasını önledi. İlk goller savunmacılardan geldi. Skriniar karambolde attı, Rıdvan ise soldan, adeta sol kroşeyle uzak direği gördü. Harika bir goldü. Vlahovic, Skriniar'ın sert markajından kurtulmak için büyük çaba harcadı ve zaman zaman hava toplarında da üstünlük sağladı. İkilinin mücadelesinde Halil Umut Meler'in gösterdiği kartlar doğruydu. Bu tartışma biraz daha uzamış olsa saha tam anlamıyla karışabilirdi. Velhasıl kelam, iyi olan kazandı. Fenerbahçe'de İrfan Can, Beşiktaş'ta Cerny derbinin en düşük puanını hak ettiler. Onların dışında Beşiktaş takımında herkes cebine istediği kadar yıldız koyabilir. Agbadou, Orkun, Vlahovic, Rıdvan, Trossard, Salih ve diğerleri… Hakem Meler gördüğünü çaldı, görmediğine devam dedi. Kerem'in penaltı beklediği pozisyonda faul yok. Meler, benzer faulleri orta sahada da çalmadı. Uzun sözün kısası; İtaliano ile Kartal yüksekten uçmaya devam ediyor. İsmail Kartal ile Kanarya ne yapar, bilinmez. Ha, unutmadan…Lukaku'dan ne köy olur ne de kasaba! Bitmiş!.."
"F.BAHÇE TOPU BEŞİKTAŞ'A BIRAKTI"
Halil Özer (Milliyet): "Fenerbahçe daha çok topu rakibine bırakarak oynamayı tercih etti. Ani kontralarla da gol aradı. Beşiktaş post oyunu tercih etmeye çalıştı. Ancak Fenerbahçe defansında Skriniar ve Ake’yi geçmek kolay değildi. Vlahoviç neredeyse nefes alamadı. Fenerbahçe’de Greenwood dünkü maçta bir kez daha gösterdi ki takımın her şeyi. 2. yarı ise bambaşka bir senaryo sergilendi. Beşiktaş sahanın tek hakimiydi. Öyle bir hakimiyet ki Fenerbahçe’yi resmen tükettiler. Orta alanı teslim aldılar. Bir ara o bölgede Fenerbahçeli hiçbir futbolcu yoktu. Ve enteresandır İsmail hoca maçı hiçbir şekilde okuyamadı. Ne önlem alabildi ne de değişiklikleri zamanında yapabildi. Koca takımda bir tek Ederson ayakta kaldı o kadar. Artık oyunun ilerleyen dakikalarında Beşiktaş’ın gol atacağı belliydi ki sadece dakikasını tahmin edemedik. Ve kaçınılmaz gol tabii ki geldi. Fenerbahçe fizik olarak tam bir çöküntü içindeydi. Üstelik rakip öne geçtikten sonra bir şut bile çekemediler. Yani Talisca’yı gönderdiğin zaman bunları hesaplaman lazımdı. Kimin aklı, kimin fikri bilemiyorum. Sonuç olarak hakkı olan üç puanı alıp gitti."
"AYAKTA TUTAN EDERSON'DU!"
Murat Özbostan (Sabah): "Sezonun ilk derbisini kimse kaybetmek istemez. Hele iki takım da dünya kadar yatırım yapmışsa… Fenerbahçe'nin ise bu maçta önemli bir avantajı vardı: Taraftarı ve kendi sahası. Nitekim maçın ilk bölümünde de sahada daha iyi olan taraf Fenerbahçe'ydi. Orta sahada Kante ve Guendouzi iyi mücadele etti, savunma hattı Beşiktaş'a fazla alan bırakmadı. Greenwood ve Oğuz da hücumda etkili olmaya çalıştı. Fenerbahçe oyunun kontrolünü elinde tutan, daha istekli ve daha organize bir görüntü verdi. Ancak ikinci yarıyla birlikte işler değişti. Fenerbahçe'nin yaratıcılığı düştü, hücumdaki etkinliği azaldı. İrfan Can'ın yerine Kerem girdi. Beklenti, Kerem'in hızı ve hareketliliğiyle Fenerbahçe'nin hücumuna yeniden canlılık getirmesiydi. Ancak tribünlerin aklındaki isim başkaydı: Talisca… Sahi, böyle bir oyuncu nasıl gönderilir? Beşiktaş'ın eşitliği yakalamasının ardından maçın dengesi tamamen değişti. Özellikle 50 ile 76. dakikalar arasında siyah-beyazlılar neredeyse tek kale oynadı. Fenerbahçe kendi sahasına çekilirken Beşiktaş peş peşe fırsatlar yakaladı. Fakat karşılarında Ederson vardı. Brezilyalı kaleci, bu sezon Fenerbahçe'nin adeta taşıyıcısı haline geliyordu sanki! Kritik kurtarışlarıyla takımını ayakta tutan Ederson, Beşiktaş'ın baskısının arttığı bölümde kalesinde devleşti. Son bölüm ise adeta gelecek golün habercisiydi."
"TALISCA'YI GÖNDERMEK FUTBOL FACİASI"
Bülent Timurlenk (Sabah): Geçen sezonun devre ortasında üç santrforu gönderip golcü almamak nasıl bir gafletse, bu hafta da Asensio sakat ve yakın vadede durumu belirsizken Talisca'yı göndermek bir o kadar futbol faciası. Fenerbahçe taraftarının önünde baskılı değil ama rakibi ikili mücadelelerde sindiren bir futbolla başladı. Duran toptan golü de buldular ancak oyuna hükmetmekte zorlandıkları ilk yarının 25-45 diliminde yaratıcılıkları sadece sağ kanattan merkeze gelen Greenwood ile sınırlıydı. Kartal'ın Lukaku ve Nene hamleleri, İtaliano karşısında iflasıydı. Fenerbahçe Asensio dönene kadar üretkenlik problemi yaşamaya devam eder."
"İSMAİL KARTAL SINAVI GEÇEMEDİ"
Uzay Gökerman (Milliyet): Fenerbahçe, kaybetmemesi gereken derbiyi hem rakibine büyük moral vererek hem de kendisini fazlasıyla güçsüz göstererek teslim etti. Bana göre yenilginin en temel sebebi, takımın sakin kalamaması ve özellikle ikinci yarıda gerilimi taşıyamayarak dağılmasıydı. Skriniar, Vlahovic ile yaşadığı mücadeleden mental olarak olumsuz etkilendi ve zaman zaman yerini kaybetti. Greenwood ise bireyselliğin zirvesine çıktı; takımın oyun düzenini bozarken birçok hücumun ters atağa dönüşmesine neden oldu. İsmail Kartal’ın İrfan Can tercihi hatalıydı, yerine Kerem’i alması ise orta alanı tamamen boşalttı. Fenerbahçe ikinci yarıda yorgun, güçsüz ve dağınık bir görüntü verdi. Beşiktaş ise akıllı ve pragmatik oynadı. Rakibinin sinir uçlarıyla iyi oynadı, ayakta kaldı ve maçı kazandığı bölümde tüm hatlarıyla Fenerbahçe’den daha güçlüydü. İsmail Kartal, önemli bir sınavı geçemedi."
"FENERBAHÇE'NİN MAÇA İYİ HAZIRLANMADIĞI ANLAŞILDI"
İbrahim Yıldız (Habertürk): Sarı-Lacivertliler Süper Lig’de 4 maçın ikisini kaybederek taraftarını fazlasıyla üzdü. Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı Roma maçı öncesi iyi bir görüntü vermedi. Karşılaşmaya Fenerbahçe cephesinden bakıldığında, maça iyi hazırlanmadıkları anlaşıldı. Takım olarak kötü oynadılar. Savunma dağınıktı. Rakibe boş alan bıraktılar. Orta saha yetersiz kaldı. Beşiktaş çok rahat ataklar geliştirdi. Karşılayan olmadı. Daha fazla gol atabilirdi. Kaleci Ederson Fenerbahçe’nin en iyisi olarak dikkat çekti. Sarı-Lacivertliler kanatlardan hiç atak geliştiremedi. Vedat’a doğru dürüst orta gelmedi. Fazla pas hatası yaptılar. Oyun bütünlüğü yoktu. Takım olarak hazır değillerdi. Kendi taraftarı önünde rakibine boyun eğdiler. İlk 20 dakika dışında Beşiktaş’a üstünlük kuramadılar. Teknik direktör İsmail Kartal’ın rakibi iyi analiz edemediği gibi takımı nasıl bir planla oynattığını anlamak zordu.