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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Victor Osimhen ve Mario Lemina açıklaması

        Galatasaray'dan Victor Osimhen ve Mario Lemina açıklaması

        Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında karşılaştığı Başakşehir maçında sakatlık geçiren Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın durumuna ilişkin açıklama yayımladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 13:22 Güncelleme:
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        G.Saray'dan Osimhen ve Lemina açıklaması!

        Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasındaki Başakşehir maçında sakatlığı nedeniyle mücadeleyi tamamlayamayan Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

        Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sponsorumuz Acıbadem Hastanesi'nde MR ve ileri tetkikleri tamamlanan futbolcularımızdan Victor Osimhen'in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma), benzer şekilde tetkikleri tamamlanan oyuncumuz Mario Lemina'nın sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edilmiş olup tedavi süreçleri devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

        HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in aktardığı bilgiye göre Victor Osimhen'in 3, Lemina'nın ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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        #galatasaray
        #Osimhen
        #Lemina
        #sakatlık
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