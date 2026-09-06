Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi Avrupa basınında: Bu zaferin kahramanı Vlahovic!
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı. Avrupa basını, Siyah Beyazlılar'ın yeni golcüsü Dusan Vlahovic'in etkili performansını ve Milan Skriniar'la girdiği tartışmayı kaleme aldı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Avrupa basınında da geniş yer buldu.
"VLAHOVIC - SKRINIAR KAVGASI"
La Gazette dello Sport: “Fenerbahçe-Beşiktaş maçında, eski Inter oyuncusu Skriniar ve eski Juventus oyuncusu Vlahovic, iyi ya da kötü anlamda başrol oynadılar. İkisi de deplasman takımının 2-1'lik galibiyetinde gol attı, eski Juventus oyuncusu golü kaydetti ancak Skriniar ile kafa kafaya gelip (İtalyanca da dahil olmak üzere) hakaretleştikleri bu kavga internette manşetlere taşındı. Sırp oyuncu, zaten uzaklaşmışken, Slovak oyuncuya kaba bir hareket bile yaptı.”
"VLAHOVIC BELİRLEYİCİ OLDU, ITALIANO KAZANDI"
Corriere dello Sport: “Juventus'un eski forveti, çekişmeli geçen İstanbul derbisini kazandırarak yeni taraftarlarına büyük sevinç yaşattı. Vincenzo Italiano'nun çalıştırdığı Beşiktaş , Dusan Vlahovic'in golüyle evinde Fenerbahçe'yi mağlup etti. Vlahovic ve Skriniar arasında sansasyonel bir kavga yaşandı, karşılıklı İtalyanca hakaretler edildi ve yumruklaşmalar yaşandı."
"NE KAVGAYDI AMA!"
Tuttosport: Boyunlarına ellerini dolama, itiş kakış ve kafa kafaya mücadele: Vlahovic ve Skriniar, ne kavgaydı ama! Eski Juventus oyuncusu Vlahovic Fenerbahçe maçında yıldızlaştı, bir gol attı ve eski Inter oyuncusu Skriniar ile hararetli bir tartışma yaşadı.”
"BİRBİRLERİNE DEFALARCA HAKARET ETTİLER"
Sky Sport İtalya: "Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Vlahovic-Skriniar ikilisi karşı karşıya geldi ve elleri boyunlarındaydı. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Dusan Vlahovic ve Milan Skriniar arasında gergin bir an yaşandı. İki eski Serie A yıldızı birbirleriyle temasa geçti, itişip kakıştılar, gergin bir yüz yüze tartışmaya girdiler, birbirlerine defalarca hakaret ettiler ve İtalyanca konuştular. Ardından Sırp oyuncu, İtalyan takımının galibiyet golünü atarak maçı belirledi.”
"VLAHOVIC, LUKAKU'YU MAĞLUP ETTİ"
Tuttomercatoweb: “Dusan Vlahovic Türkiye'de yine gol attı , yine belirleyici oldu. Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi geriden gelerek 2-1mağlup etti. Lukaku ise 67. dakikada oyuna girdi ancak etkili olamadı.”
"VLAHOVIC, F.BAHÇE STADYUMUNU SUSTURDU"
Sportklub: "Vlahovic, Fenerbahçe stadyumunu susturdu. Dusan Vlahovic'in Türkiye'deki ilk büyük derbi maçı, ilk golü ve ilk galibiyeti Muhteşem bir atak sonrasında Vlahovic, Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı maçta, ezeli rakibin stadyumunda galibiyet golünü attı!”
"F.BAHÇE'Yİ DARMADAĞIN ETTİ"
Danas: "Yeni kulübünde gol atma serisi devam etti: Vlahovic Fenerbahçe'yi darmadağın etti. Beşiktaş, Türkiye Ligi dördüncü hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Ağustos ortasında Türk takımını güçlendiren Sırp milli oyuncu Dusan Vlahovic , maçın 73. dakikasında galibiyet golünü attı.”
"BEŞİKTAŞ, VLAHOVIC İLE F.BAHÇE'Yİ EZDİ"
RTS: "Vlahovic, İstanbul'un büyük derbisini belirledi! Beşiktaş, Sırp forvetin golüyle Fenerbahçe'yi ezdi. Beşiktaş, büyük İstanbul derbisinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve galip takımın kahramanı Sırp milli futbolcu Dusan Vlahovic oldu."
"LUKAKU İÇİN UNUTULMASI GEREKEN BİR DERBİ"
DH les Sport: "Romelu Lukaku için unutulması gereken bir ilk derbi oldu; neredeyse Leandro Trossard'ın ayak bileğini kırıyordu. Ev sahibi avantajıyla alınan 1-2'lik mağlubiyet , hayal kırıklığı yaratan performans, eleştiriler ve hatta Leandro Trossard'a pahalıya mal olabilecek ve kırmızı karta yol açabilecek bir faul. Romelu Lukaku, ilk İstanbul derbisi için elbette çok farklı bir senaryo hayal etmiş olmalıydı.”
"BEŞİKTAŞ, VLAHOVIC İLE DERBİYİ KAZANDI"
L'Equipe: "Beşiktaş, Dusan Vlahovic'in golüyle Fenerbahçe'yi mağlup ederek derbiyi kazandı. Beşiktaş, İstanbul derbisinde Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek Türkiye Ligi dördüncü haftasında galibiyete ulaştı. Marsilya'nın bir sonraki Avrupa Ligi rakibi olan Beşiktaş, Dusan Vlahovic'in golü sayesinde galibiyeti elde etti.”