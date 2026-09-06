Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi Avrupa basınında: Bu zaferin kahramanı Vlahovic!

"VLAHOVIC - SKRINIAR KAVGASI"

La Gazette dello Sport: “Fenerbahçe-Beşiktaş maçında, eski Inter oyuncusu Skriniar ve eski Juventus oyuncusu Vlahovic, iyi ya da kötü anlamda başrol oynadılar. İkisi de deplasman takımının 2-1'lik galibiyetinde gol attı, eski Juventus oyuncusu golü kaydetti ancak Skriniar ile kafa kafaya gelip (İtalyanca da dahil olmak üzere) hakaretleştikleri bu kavga internette manşetlere taşındı. Sırp oyuncu, zaten uzaklaşmışken, Slovak oyuncuya kaba bir hareket bile yaptı.”