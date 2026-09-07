Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor

ABD ile İran arasında başta Hürmüz Boğazı olmak üzere diğer bölgelerde seyreden gemilere yönelik karşılıklı saldırıların Ortadoğu’dan petrol arzında uzun süreli kesinti yaşanacağı endişelerini artırmasıyla yükseliş serisini sürdürdü.

Brent ham petrol yüzde 0,54 artışla varil başına 96,80 dolara yükselirken, ABD ham petrolü (WTI) yüzde 0,72 artışla 92,14 doları gördü

Brent geçen hafta yüzde 7,8, WTI ise yaklaşık yüzde 10 yükselmişti. ABD ve İran’ın saldırılarını yeniden başlatması ve dünya petrol arzının beşte birinin daha önce geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışının azalması bu artışın en önemli nedenlerinden olmuştu.

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