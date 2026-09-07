Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Politika
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Kabine saat: 15.30'da toplanacak... İşte masadaki başlıklar

        Kabine saat: 15.30'da toplanacak... İşte masadaki başlıklar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantıda, 'Terörsüz Türkiye' sürecindeki gelişmelere dair durum değerlendirmesi yapılacak; çalışmaların koordinasyonu ve faaliyet raporları paylaşılacak

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 07:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kabine saat: 15.30'da toplanacak... İşte masadaki başlıklar

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat: 15.00'te, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

        Toplantıda, iç güvenlik ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra ekonomik gündem başlıkları da ele alınacak.

        Kabinede, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin ilerleyişine dair gelişmeler de paylaşılacak.

        Dış politikada, ABD ile İran arasındaki çatışmaların yol açtığı gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durum ve Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler kabinenin dış politika başlıkları arasında öne çıkacak.

        REKLAM

        Ekonomideki son gelişmeler ve Orta Vadeli Program (OVP) önerileri, kabinenin önemli başlıklarından birisi olarak masaya yatırılacak.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal kiralık konut projesinin İstanbul teslim süreçleri de toplantıda ele alınacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kabine toplanıyor
        #kabinedeki konu başlıkları
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kabine saat: 15.30'da toplanacak... İşte masadaki başlıklar
        Kabine saat: 15.30'da toplanacak... İşte masadaki başlıklar
        Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu oldu!
        Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu oldu!
        "Türk kadınının neler başarabileceğini gösterdik!"
        "Türk kadınının neler başarabileceğini gösterdik!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sultanlara tebrik mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sultanlara tebrik mesajı
        Almanya'da AfD depremi
        Almanya'da AfD depremi
        Filenin Sultanları bireysel ödülleri topladı
        Filenin Sultanları bireysel ödülleri topladı
        İnancın manifestosu
        İnancın manifestosu
        Serhat Kılıç’ın ölümden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Serhat Kılıç’ın ölümden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        4 kent için "sarı" alarm... 1 bölgede kuvvetli sağanak! Termometre düşüyor...
        4 kent için "sarı" alarm... 1 bölgede kuvvetli sağanak! Termometre düşüyor...
        Otomotivde yeni savaş alanı
        Otomotivde yeni savaş alanı
        2027 bütçesi belli oldu
        2027 bütçesi belli oldu
        Rusya: Almanya yine savaş istiyor
        Rusya: Almanya yine savaş istiyor
        Umut Altaş'tan ABD'de Gülistan Doku ifadesi: "Cinayete tanık oldum!"
        Umut Altaş'tan ABD'de Gülistan Doku ifadesi: "Cinayete tanık oldum!"
        Derbide tribünde kalp krizi geçirdi! Kahreden ayrıntı!
        Derbide tribünde kalp krizi geçirdi! Kahreden ayrıntı!
        Derbi Avrupa basınında!
        Derbi Avrupa basınında!
        Trump ve Musk’tan Cumhuriyetçilere milyonluk destek
        Trump ve Musk’tan Cumhuriyetçilere milyonluk destek
        G.Saray'dan Osimhen ve Lemina açıklaması!
        G.Saray'dan Osimhen ve Lemina açıklaması!
        "F.Bahçe topu Beşiktaş'a bıraktı"
        "F.Bahçe topu Beşiktaş'a bıraktı"
        100 milyon dolarlık veri merkezi yatırımı
        100 milyon dolarlık veri merkezi yatırımı
        "Mutluyum, huzurluyum"
        "Mutluyum, huzurluyum"