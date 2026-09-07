Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat: 15.00'te, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Toplantıda, iç güvenlik ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra ekonomik gündem başlıkları da ele alınacak.

Kabinede, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin ilerleyişine dair gelişmeler de paylaşılacak.

Dış politikada, ABD ile İran arasındaki çatışmaların yol açtığı gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durum ve Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler kabinenin dış politika başlıkları arasında öne çıkacak.

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Ekonomideki son gelişmeler ve Orta Vadeli Program (OVP) önerileri, kabinenin önemli başlıklarından birisi olarak masaya yatırılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal kiralık konut projesinin İstanbul teslim süreçleri de toplantıda ele alınacak.