OVP'de sosyal konut vurgusu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı Orta Vadeli Program'a (OVP) göre; dar ve orta gelirli vatandaşların konuta erişiminin kolaylaştırılması için sosyal konut yatırımları yüzde 150 artırılacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemine ait Orta Vadeli Program'ın (OVP) detaylarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın konuta erişiminin kolaylaştırılması için sosyal konut yatırımlarını yüzde 150 artırıyoruz. Program çerçevesinde İstanbul'da başlattığımız kiralık sosyal konut projelerimizi ülke sathına yaymayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı..png
OVP'de "Ailenin güçlendirilmesi, toplumsal ve fiziki dayanıklılığın artırılması" başlığı altında da şu ifadeler yer aldı:
- İstanbul başta olmak üzere şehirlerin afetlere karşı dayanıklılığının artırılması amacıyla kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandırılacaktır.
- Dar gelirlilere, engellilere ve yeni evlenecek gençlere yönelik sosyal konut yapımı hızlandırılacak, kira artışını sınırlandırmak ve barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla kiralık sosyal konut imkânı yaygınlaştırılacaktır.