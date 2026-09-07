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        Haberler Spor Voleybol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Türk voleybolunun yaşayan efsanesi Eda Erdem Dündar: 26 yılda 25 kupa!

        Türk voleybolunun yaşayan efsanesi Eda Erdem Dündar: 26 yılda 25 kupa!

        Türk kadın voleybolunun yaşayan efsanesi Eda Erdem Dündar, muhteşem kariyerini bir kez daha Avrupa şampiyonluğuyla taçlandırdı. 26 yıllık oyunculuk kariyerinin belki de son turnuvasına çıkan Sultanlar'ın 39 yaşındaki kaptanı, ay-yıldızlıların altın madalyaya uzanmasında en büyük pay sahiplerinden biri oldu. İşte Türk voleybol tarihine adını altın harflerle yazdıran Eda Erdem Dündar'ın hikayesi...

        Giriş: 07 Eylül 2026 - 10:41 Güncelleme:
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        Yaşayan efsane: 26 yılda 25 kupa!

        2026 Türk voleybolu için 'altın yıl' olarak tarihe geçti... Filenin Sultanları ilk olarak FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olurken, CEV Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez mutlu sona ulaşıp ülkemize müthiş bir gurur yaşattı.

        Elde edilen bu başarıda bir isim var ki, sadece sahadaki performansıyla değil; varlığıyla, takım arkadaşlarının üzerinde pozitif etkisiyle ay-yıldızlıların en büyük güç kaynaklarından biri oldu: O isim Eda Erdem Dündar'dan başkası değil...

        A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe'nin yaşayan efsanesi Eda Erdem Dündar, 26 yıllık muhteşem kariyerine bir şampiyonluk daha ekledi. 39 yaşındaki usta orta oyuncu, yaşına rağmen ortaya koyduğu performansla turnuvaya damgasını vurdu. İşte Eda Erdem Dündar'ın kariyer yolculuğu....

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        22 Haziran 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Eda, voleybolla 2000 yılında tanıştı. Beşiktaş altyapısında voleybola ilk adımlarını atan yıldız oyuncu, 4 yıl sonra A takıma yükseldi. Dört sezon boyunca siyah-beyazlı formayı terleten ve son iki sezonda da kaptan olarak sahada yer alan Eda, 2008 yılınad Beşiktaş'tan ayrılarak efsane olacağı Fenerbahçe’ye transfer oldu.

        İLKİ BAŞARDI

        A Milli Takım ve Fenerbahçe formasıyla sayısız başarılar elde eden 39 yaşındaki yıldız, Avrupa Voleybol Şampiyonası tarihinde üst üste 4 kez (2015, 2017, 2019 ve 2021) 'En İyi Orta Oyuncu' olarak Rüya Takım'a seçilen ilk voleybolcu oldu.

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        17 KEZ 'EN İYİ ORTA OYUNCU' SEÇİLDİ

        Kendi pozisyonunun dünyadaki en başarılı isimlerinden biri olarak öne çıkan Eda, kulüp ve milli takım kariyeri boyunca tam 17 kez 'en iyi orta oyuncu' ödülüne layık görüldü.

        MİLLİ TAKIM FORMASIYLA 4 KUPA KAZANDI

        Eda Erdem Dündar, 26 yıllık voleybolculuk kariyerinde A Milli Takım formasıyla 4 kez kupa kaldırmayı başardı. İlk olarak 2005'te Akdeniz Oyunları şampiyonluğunu elde eden A Milli Takım'ın parçası olan Eda, 2023'te ise FIVB Milletler Ligi zaferi yaşadı. Kaptan, Avrupa Şampiyonası'nda ise 2023 ve 2026'da Sultanlar ile mutlu sona ulaştı. Eda bu yıl kazanılan Milletler Ligi şampiyonluğunda ise Avrupa Şampiyonası düşünülerek kadroda yer almamıştı.

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        KULÜP KARİYERİNDE 21 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

        Eda Erdem Dündar, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de geçen kulüp kariyerine ise tam 21 kupa sığdırdı. Beşiktaş ile Balkan Kupası zaferi yaşayan Eda, Fenerbahçe kariyerinde ise 1 Dünya Kulüpler şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 CEV Kupası, 7 Türkiye Ligi, 6 Kupa Voley ve 4 Şampiyonlar Kupası kazanarak tarihe geçti.

        TARİHİN EN İYİ 100 OYUNCUSU LİSTESİNDE YER ALDI

        Eda, 2021 yılında Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından açıklanan ‘Tarihin En İyi 100 Oyuncusu’ listesinde yer alarak bir kez daha gurur kaynağımız oldu.

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        Eda'nın Hırvatistan maçındaki bu pozu ikon haline geldi.
        Eda'nın Hırvatistan maçındaki bu pozu ikon haline geldi.

        SİMGE HALİNE GELEN FOTOĞRAF...

        Eda Erdem Dündar, 2019 Avrupa Şampiyonası'ndaki Hırvatistan maçında çekilen 'ikonik' fotoğrafıyla da gündem olmuştu. Milli voleybolcu, o fotoğrafın hikayesini Habertürk'e anlatırken, şu ifadeleri kullanmıştı:

        "Elbette çok duygulandım ve gurur duydum, hala fotoğrafı gördüğümde tüylerim diken diken oluyor. Türkiye Voleybol Federasyonu’muzun fotoğrafçısı Mert Bülent Uçma bana ömür boyu hatıra kalacak bir fotoğraf karesi hediye etmiş oldu. Her zaman sahada elimden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ediyorum; hırsımı, vazgeçmeyişimi ve azmimi insanlara örnek olabileceği umuduyla diri tutuyorum. Bu kare ile de güçlü Türk Kadını fotoğrafları arşivinde yer alabildiysem, ne mutlu bana."

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