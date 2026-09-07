2026'da hayatını kaybeden ünlüler
2026 yılı bitmeden birçok ünlü isim aramızdan ayrıldı. Son olarak ünlü oyuncu Serhat Kılıç vefatıyla Türkiye'yi yasa boğdu. Kılıç'ın ölümü bu yıl kaybettiklerimizi akıllara getirdi
HALDUN DORMEN (97): Duayen sanatçı Haldun Dormen, enfeksiyon ve buna bağlı gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 21 Ocak'ta hayatını kaybetti.
FATİH ÜREK (59): 15 Ekim 2025'te kalp krizi geçiren ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 107 günlük yaşam mücadelesinin ardından 30 Ocak'ta yaşamını yitirdi.
NECDET KÖKEŞ (82): Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Necdet Kökeş, 2 Şubat'ta hayatını kaybetti. Uzun süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN (45): Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 11 Şubat'ta vefat etti.
ALİ TUTAL (76): Usta oyuncu Ali Tutal, beyin kanaması nedeniyle 22 Şubat'ta aramızdan ayrıldı.
İBRAHİM YILDIZ (27): Geçtiğimiz yıl 17 Ağustos'ta üzerine ağaç devrilmesi sonucu ağır yaralanan oyuncu İbrahim Yıldız, altı aylık yaşam mücadelesini 27 Şubat'ta kaybetti.
İLBER ORTAYLI (78): Sağlık sorunları sebebiyle yoğun bakımda tedavi gören akademisyen ve tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 13 Mart'ta yaşamını yitirdi.
EROL KÖSE (60): Ünlü yapımcı Erol Köse, 16'ncı kattaki evinden düşerek 23 Mart'ta hayatını kaybetti.
RAMAZAN TETİK (37): Oyuncu Ramazan Tetik, aort damarı yırtılması sonucu 1 Nisan'da yaşamını yitirdi.
RIZA TAMER (43): Bodrum'daki evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Rıza Tamer, rutin ilaçlarını aldıktan sonra aniden fenalaşarak solunum yetmezliği nedeniyle 17 Nisan'da vefat etti.
FERDİ ATUNER (82): Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan usta tiyatrocu ve opera sanatçısı Ferdi Atuner, evinde geçirdiği ani kalp krizi sonucu 22 Nisan'da aramızdan ayrıldı.
REHA MUHTAR (66): Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 3 Haziran 2026 tarihinde hayatını kaybetti.
ECE İRTEM (35): Oyuncu Ece İrtem, İstanbul Kadıköy'deki evinde 15 Haziran'da alkol zehirlenmesi sebebiyle yaşamını yitirdi.
KADİR İNANIR (77): 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilen usta oyuncu Kadir İnanır, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 26 Haziran'da vefat etti.
ZİHNİ GÖKTAY (80): Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay, yaşlılığa bağlı nedenlerle kaldırıldığı hastanede 5 Temmuz'da hayatını kaybetti.
EREN KAŞIKÇI (37): MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu şef Eren Kaşıkçı, 29 Temmuz'da Kilyos'taki evinde ölü bulundu. Kaşıkçı'nın kalp krizi nedeniyle vefat ettiği bildirildi.
CAN KOLUKISA (92): Türk sinemasının usta ismi Can Kolukısa, 1 Ağustos'ta yaşamını yitirdi.
CANSEVER (59): Bir süredir lösemi tedavisi gören arabesk müzik sanatçısı Cansever, 8 Ağustos'ta hayata veda etti.