Galatasaray'ın genç yeteneği Batrakov, teknik direktör Okan Buruk'un en çok üzerinde durduğu isimlerin başında geliyor.

Deneyimli çalıştırıcı, antrenman boyunca genç yeteneği adım adım takip ederek taktiksel yönlendirmelerini ve bire bir uyarılarını eksik etmiyor.

Rusya dışındaki ilk deneyimini yaşayan Batrakov ise hocasının tüm direktiflerini eksiksiz şekilde sahaya yansıtma gayretinde.

Genç yeteneğin Türkiye'ye ve takıma çok çabuk adapte olduğu da gelen bilgiler arasında.

HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in haberine göre; Türkiye’ye ve takıma çok hızlı adapte olan genç yetenek, Okan Buruk’un en çok odaklandığı isimlerin başında geliyor.

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Deneyimli teknik adamın ana hedefi; Batrakov’un potansiyelini Şampiyonlar Ligi sahnesine taşıyıp, genç oyuncunun yeteneklerinden Avrupa kulvarında en üst düzeyde verim alabilmek.