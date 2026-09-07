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        Haberler Magazin Serhat Kılıç'a veda

        Serhat Kılıç'a veda

        Geçtiğimiz cumartesi günü evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Kılıç için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 11:33 Güncelleme:
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        Serhat Kılıç'a veda

        Pek çok dizi ve filmde rol alan Serhat Kılıç'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Kılıç, kendisinden haber alamayan kız arkadaşı Özlem Esmergül tarafından cumartesi günü evinde ölü bulundu.

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; ölümü şüpheli bulunan oyuncu için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenleniyor.

        Kılıç'ın anma törenine; Ahmet Mümtaz Taylan, Hazar Ergüçlü, Serkan Çayoğlu, Alina Boz - Umut Evirgen çifti, Emre Karayel, Ertan Saban, Şevket Çoruh, Barış Falay, Selim Bayraktar, Necmi Yapıcı, Melisa Döngel, Ayça Bingöl, Songül Öden ve yapımcı Fatih Aksoy gibi pek çok ünlü isim katıldı.

        Hazar Ergüçlü
        Hazar Ergüçlü
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        Oyuncunun 8 yıllık sevgilisi Özlem Esmergül, cenaze aracından inerken gözyaşlarına boğuldu.

        Kılıç, yarın ise Ankara'da toprağa verilecek. Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından, oyuncunun naaşı Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.

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