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        Ahmet Davutoğlu bugün ifade verecek

        Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde ifade verecek.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 13:13 Güncelleme:
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        Ahmet Davutoğlu bugün ifade verecek

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerdiği değerlendirilen paylaşımlar nedeniyle eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında TCK’nın 299/1. maddesi kapsamında soruşturma başlatmıştı.

        Bu kapsamda yapılan açıklamada, gerçekleştirilen incelemeler neticesinde, 62., 63. ve 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri Başbakanı ve feshedilen Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 299/1. maddesinde düzenlenen “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçu kapsamında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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        Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Davutoğlu’nun bugün öğleden sonra şüpheli sıfatıyla ifade vermesi bekleniyor.

        Öte yandan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, ifadeye gitmeden önce Davutoğlu’nu telefonla arayarak dayanışma duygularını ilettiği öğrenildi.

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        #Ahmet Davutoğlu
        #Ahmet Davutoğlu hakaret soruşturması
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