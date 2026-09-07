Beşiktaş'ta Italiano etkisi!

Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 2-1 yenerek taraftarını sevindirirken Vincenzo Italiano da alkışları topladı.

ESKİ YENİ DEMEDİ, HERKESTEN FAYDA ALDI

UEFA Avrupa Ligi'ne elemelerden başlayan Beşiktaş, oynadığı 6 maçın 5'ini kazanarak lig aşamasına yükseldi.

Süper Lig'de geride kalan 4 karşılaşmanın 3'ünden galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, böylece bu sezon çıktığı 10 resmi maçta 8 galibiyet elde etti.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano sadece yeni transferlerden değil, mevcut tüm takımdan fayda almayı başardı.

Savunmada Djalo, Agbadou ve Emirhan arasında 3’li bir rekabet oluşturan Italiano, beklerini ise golle buluşturmayı başardı.

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İtalyan teknik adamın oyun planında sık sık hücuma katılan bekler Murillo ve Rıdvan, bu sezon toplam 3 gol attı.

Sağ bek Amir Murillo, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde birer kez fileleri havalandırırken, sol bek Rıdvan Yılmaz da Fenerbahçe derbisinde bu sezonki ilk golünü kaydetti.

SAVUNMA TOPARLANDI, KALE KAPANDI

Beşiktaş, sezon başındaki savunma performansıyla da dikkati çekti.

Siyah-beyazlı ekip, oynadığı 10 resmi karşılaşmanın 6'sında kalesini gole kapattı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 5, Süper Lig'de ise 1 karşılaşmada rakiplerine gol izni vermedi.

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Bu sezon rakip fileleri 17 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise toplam 5 gol gördü.

Yeni kaleci Nübel, Italiano’nun değişmezi olurken performansıyla tüm camianın güvenini kazandı.

ORTA SAHADA İSTİKRAR

Beşiktaş'ın başarılı başlangıcında orta saha istikrarı da öne çıktı.

Vincenzo Italiano'nun orta sahada formayı teslim ettiği Salih Özcan, Junior Olaitan ve Orkun Kökçü üçlüsü, siyah-beyazlıların kazandığı 8 karşılaşmada birlikte görev yaptı.

Beşiktaş'ın mağlup olduğu Kauno Zalgiris ve Alanyaspor karşılaşmalarında ise bu üçlüde birer değişiklik yapıldı.

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VLAHOVIC’İ GETİRDİ, COŞTURDU

Italiano’nun transfer sürecinde etkin rol oynadığı Dusan Vlahovic de Beşiktaş macerasına muhteşem başladı.

Çorum’a hat-trick yapan Sırp golcü derbide de zaferi getiren golü kaydetti.

Daha halen tam hazır olmadığını vurgulayan Vlahovic’in ilerleyen maçlarda tam formuna ulaşarak Süper Lig’de farkını göstermesi bekleniyor.

DERBİ İÇİN DÜNYAYA KAPANDI

Transferde son hafta olmasına rağmen tüm odağını derbiye veren Italiano, gelişme oldukça Önder Özen’den bilgi alsa da hafta boyunca derbiye çalıştı.

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Ekibi ile birlikte analizler yapan İtalyan hoca, kusursuz bir taktik planla kazanan taraf olmayı başardı.