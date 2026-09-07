Özge Özacar, yeni rolünü anlattı

SHOW TV'nin CNP Film imzalı yeni dizisi 'Sevdan Bir Ateş', Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşuyor. Dizide 'Leyla' karakterine hayat veren Özge Özacar, yeni rolünü ve projeyi anlattı.

"ONU KURTULUŞA GÖTÜRÜYOR"

Hayatından yılları çalınmasına rağmen yeniden ayağa kalkmaya çalışan Leyla'nın kendisini en çok etkileyen yanının inancı ve dirayeti olduğunu söyleyen Özacar, "Leyla da kırılıyor, inciniyor, çaresiz kalıyor. Ama kalbindeki o derin inanç, onu kurtuluşa götürüyor" dedi.

"OYUNCU OLARAK EN TEMEL GÖREVİM"

Dizideki doğal ve sade görünümüne de değinen Özacar, "İşimi yaparken Özge olarak değil, oynadığım karakterin gerçekliğine hizmet edecek şekilde görünmek ve performans göstermek bir oyuncu olarak en temel görevim" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"Dünyası ilmek ilmek işlenmiş bir hikâyeyle geliyoruz" diyen Özacar, en büyük amaçlarının hikâyeyi gerçek ve içten performanslarla ekrana taşımak olduğunu söyledi.

Yapımını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu'nun oturduğu 'Sevdan Bir Ateş'in senaryosunu ve hikayesini Eda Tezcan ve Selda Akın kaleme alıyor.

'Sevdan Bir Ateş', Çarşamba saat 20.00'de SHOW TV'de başlıyor.