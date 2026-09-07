Polis eski fotoğrafın peşindeydi, yeni görünümü şaşırttı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre yapılan incelemede, Tuğrul B.’nin 2010 yılında Samsun’da meydana gelen “Yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık” suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Hakkında UYAP aranması bulunan Tuğrul B.’nin 28 Şubat 2018’den bu yana firari olduğu tespit edildi.

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POLİS YENİ GÖRÜNÜMÜNÜ TESPİT ETTİ

Tuğrul B.’nin izini süren Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, saha çalışmalarında dikkat çekici bir bilgiye ulaştı. Polis, firarinin geçen yıllar içerisinde trans olduğunu ve kadın görünümünde yaşamını sürdürdüğünü belirledi. Ekipler bunun üzerine Tuğrul B.’nin değişen görünümünü dikkate alarak çalışmalarını derinleştirdi. Araştırmalarda firarinin kardeşine ait kimlik bilgilerini kullandığı da ortaya çıktı.

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KADIKÖY'DE YAKALANDI

Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından Tuğrul B.’nin Kadıköy’de olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla 8 yıllık firar sona erdi.

Yakalanarak gözaltına alınan Tuğrul B. hakkında, kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra “Başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması” suçundan da adli işlem başlatıldı. Şüpheli, işlemleri için Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi.