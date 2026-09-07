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        Haberler Gündem Dost kazığı! 25 yıllık çalışan kasadan milyonluk altın vurgunu yaptı

        Dost kazığı! 25 yıllık çalışan kasadan milyonluk altın vurgunu yaptı

        Babasının sağlık sorunlarıyla ilgilenen kuyumcu Onur Taş, iş yerini güvendiği çalışanına emanet etti. İddiaya göre çalışanı, yıllar boyunca kasadan aldığı altınlarla milyonlarca liralık vurgun yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 21:06 Güncelleme:
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        Emanete ihanet!

        Show Haber’den Uğur Alaattinoğlu’nun haberine göre, kuyumcu Onur Taş, babasının sağlık sorunlarıyla ilgilendiği dönemde dükkânını 25 yıllık çalışanına ve dost olarak gördüğü kişiye emanet etti.

        İddiaya göre çalışan, iş yerindeki güveni kötüye kullanarak güvenlik kameralarına rağmen kasayı açıp gram gram altın çaldı. Yıllar boyunca devam eden hırsızlıkta yaklaşık 3 kilogram altının kaybolduğu, zararın ise 22 milyon liraya yaklaştığı öne sürüldü.

        KAMERA KAYITLARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

        Kuyumcu Onur Taş, yaptığı sayımlarda eksiklik fark edince kamera kayıtlarını incelemeye başladı. Görüntülerde çalışanın kasadan altın aldığı iddia edildi.

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        Taş’ın “Neden yaptın?” sorusuna ise çalışanın “İhtiyacım vardı” yanıtını verdiği belirtildi. Kuyumcunun “Borcu olan adam sıfır arabaya mı biner?” sözleri üzerine ise şüphelinin cevap veremediği aktarıldı.

        ALTINLARLA YATIRIM YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

        İddiaya göre şüpheli, çaldığı altınlarla kendisine tripleks yazlık, kayınvalidesine ev ve araç aldı. Hırsızlığın ortaya çıkmasının ardından Onur Taş ile pazarlık yapan şüphelinin, 600 gram altının karşılığını araç ve nakit ödeme ile karşılamaya çalıştığı belirtildi.

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        Ancak yapılan incelemelerde zararın çok daha fazla olduğu ortaya çıktı. Şikâyet üzerine gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #Onur Taş kuyumcu
        #haberler
        #altın vurgunu
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