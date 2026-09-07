Ahmet ve Hülya Gökçek hakkında yurt dışı yasağı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek’in işlemleri tamamlandı.

Yaklaşık 5 saat süren ifade işlemlerinin ardından savcılık, Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek’i adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk etti. Şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanması talep edildi.

Hâkimlik değerlendirmesinin ardından Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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MELİH GÖKÇEK'TEN AÇIKLAMA

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Melih Gökçek, Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek hakkında sulh ceza hâkimliği tarafından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını belirterek, bu tür kararların soruşturma aşamasında sıklıkla başvurulan tedbirler olduğunu ifade etti.

Gökçek, verilen kararın olağan ve soruşturma sürecinin doğal bir parçası olduğunu savunarak, “Adli kontrol kararı verilmesi, kişinin suçlu olduğu anlamına gelmez” değerlendirmesinde bulundu.

"HUKUKUN HERKESE EŞİT UYGULANMASINI BEKLİYORUZ"

Sürecin tüm yönleriyle araştırılmasına ve nihai değerlendirmenin bağımsız yargı tarafından yapılmasına saygı duyduklarını belirten Gökçek, beklentilerinin kimseye ayrıcalık tanınması değil, hukukun ve adaletin herkese eşit şekilde uygulanması olduğunu söyledi.

Gökçek, Türk yargısına güvenlerinin tam olduğunu ifade etti.

MURAT AĞIREL’İN İDDİALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Melih Gökçek açıklamasında gazeteci Murat Ağırel’in tanık sıfatıyla verdiği ifadelerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Gökçek, Ağırel’in ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı yönünde ciddi şüphelerinin bulunduğunu belirterek, Hülya Gökçek tarafından bu iddiaları desteklediği değerlendirilen 11 ayrı bilgi ve belgenin Cumhuriyet Başsavcılığına sunulduğunu ve gerekli şikâyetlerin yapıldığını aktardı.

Gökçek, söz konusu iddialar ve sunulan belgelerin hukuki değerlendirmesinin yargı makamlarının takdirinde olduğunu kaydetti.