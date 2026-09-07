A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, son Olimpiyat Oyunları ve Dünya Şampiyonu olan İtalya'yı 5 set sonucuda 3-2 mağlup etti ve zafere uzandı.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÜSTÜNDAĞ'IN SÖZLERİ:

"Güzel bir duygu. Gerçekten yaşanan bu güzellikleri görmek, sürdürülebilir bir şekilde devam etmek çok hoş bir duygu. Çünkü 2023’te hem Milletler Ligi şampiyonu oluyorsunuz hem Avrupa şampiyonu oluyorsunuz ve hemen ardından Dünya Şampiyonası’nda final oynuyorsunuz. Çıta yüksek, beklenti yüksek, stres yüksek, sorumluluk had safhada... Tabii bunun da sonucuna ulaştığınızda bundan daha güzel bir şey olamaz diyorsunuz."

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🇹🇷 TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, HT Spor'a özel açıklamalarda bulunuyor!



🎙️ Mehmet Akif Üstündağ: Güzel bir duygu. Gerçekten yaşanan bu güzellikleri görmek, sürdürülebilir bir şekilde devam etmek çok hoş bir duygu. Çünkü 2023’te hem Milletler Ligi şampiyonu oluyorsunuz hem… https://t.co/PNuDmDMdyn pic.twitter.com/9LpomzHVue — HT Spor (@HTSpor) September 7, 2026

"DÖRDÜNCÜ SETTE ŞUNU FARK ETTİM..."

"İkinci sette bir çıkış yapıyorsunuz, ortak oluyorsunuz maça. Üçüncü sette tekrar kötü bir set oynuyoruz. Orada da beklediğimiz oyunu oynayamıyoruz, oradan da bir düşüşe geçiyoruz. Dördüncü sette tekrar çıkıyorsunuz. Ben o dördüncü sette şunu fark ettim: Farkı açmaya başladık. Ben orada şunu fark ettim ki bu çocuklar son topa kadar mücadeleyi bırakmayacak."

🇹🇷 TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, HT Spor'a özel açıklamalarda bulunuyor!



🎙️ Mehmet Akif Üstündağ: İkinci sette bir çıkış yapıyorsunuz, ortak oluyorsunuz maça. Üçüncü sette tekrar kötü bir set oynuyoruz. Orada da beklediğimiz oyunu oynayamıyoruz, oradan da bir düşüşe… https://t.co/O0xzzyV3yx pic.twitter.com/xpm72785n4 — HT Spor (@HTSpor) September 7, 2026

"TEK EKSİĞİMİZ OLİMPİYAT"

Olimpiyatlardaki bu statüde yüzde 1 de olsa ihtimal vardı. Tabii ki puanlarınız geri düşer, turnuvalarda kötü sonuçlar alırsınız, 12’nin içinde yer almayabilirsiniz; o zaman bir riskiniz vardı. Ama şimdi hiçbir riskiniz yok. Tamamen bizim olimpiyata kadar olimpiyata konsantre olmamız lazım. Çünkü tek eksiğimiz o. Milletler Ligi’ne artık alışır hâle geldik. Hep finalinde oynayan, hep Final Four’unda yer alan, final etabında yer alan bir takımız. Burada bunu iyi planlamak lazım. Teknik kadro olarak da biz, üzerimize ne düşerse bu planı en iyi şekilde hayata geçirip uygulayıp olimpiyat hedefine, eksik olan o madalyayı da olimpiyatta tamamlamak istiyoruz.

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