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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki motosiklet çarpıştı... Genç kadın ağlattı!

        İki motosiklet çarpıştı... Genç kadın ağlattı!

        Samsun'un Atakum ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada, 22 yaşındaki Neriban Özban hayatını kaybetti. Diğer motosiklet sürücüsü ise yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 15:09 Güncelleme:
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        İki motosiklet çarpıştı... Genç kadın ağlattı!

        Samsun'da kaza, saat 00.30 sıralarında Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Neriban Özban’ın (22) kontrolündeki motosiklet ile H.D.’nin (25) kullandığı motosiklet çarpıştı.

        KAZADA İKİ SÜRÜCÜ DE YARALANDI

        DHA'da yer alan habere göre kazada iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere kaldırıldı. Neriban Özban, burada hayatını kaybederken, H.D.’nin durumunun iyi olduğu bildirildi.

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        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        #Samsun
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