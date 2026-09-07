İki motosiklet çarpıştı... Genç kadın ağlattı!
Samsun'un Atakum ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada, 22 yaşındaki Neriban Özban hayatını kaybetti. Diğer motosiklet sürücüsü ise yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Giriş: 07 Eylül 2026 - 15:09 Güncelleme:
Samsun'da kaza, saat 00.30 sıralarında Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Neriban Özban’ın (22) kontrolündeki motosiklet ile H.D.’nin (25) kullandığı motosiklet çarpıştı.
KAZADA İKİ SÜRÜCÜ DE YARALANDI
DHA'da yer alan habere göre kazada iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere kaldırıldı. Neriban Özban, burada hayatını kaybederken, H.D.’nin durumunun iyi olduğu bildirildi.
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SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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