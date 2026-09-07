Samsun'da kaza, saat 00.30 sıralarında Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Neriban Özban’ın (22) kontrolündeki motosiklet ile H.D.’nin (25) kullandığı motosiklet çarpıştı.

KAZADA İKİ SÜRÜCÜ DE YARALANDI

DHA'da yer alan habere göre kazada iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere kaldırıldı. Neriban Özban, burada hayatını kaybederken, H.D.’nin durumunun iyi olduğu bildirildi.

REKLAM

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.