Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Gökçek'in oğlu ve gelini adliyede

        Gökçek'in oğlu ve gelini adliyede

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İbrahim Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifade vermek için Ankara Adliyesi'ne geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 14:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Gökçek'in oğlu ve gelini adliyede

        Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne geldi.

        İHA'nın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarına ilişkin geçen hafta eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesi hakkında re’sen başlattığı soruşturma devam ediyor.

        Cuma günü ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de aynı soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı. Ahmet Gökçek ile Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne geldi.

        REKLAM

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek’in şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmış olup, soruşturma kapsamında Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilecektir."

        Melih Gökçek ifade verdi
        Melih Gökçek ifade verdi Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #melih gökçek
        #Ahmet Gökçek
        #Hülya Gökçek
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Korkunç saldırı! İş sağlığı doktorunu ağır yaraladı!
        Korkunç saldırı! İş sağlığı doktorunu ağır yaraladı!
        İki motosiklet çarpıştı... Genç kadın ağlattı!
        İki motosiklet çarpıştı... Genç kadın ağlattı!
        "Tek eksiğimiz olimpiyat"
        "Tek eksiğimiz olimpiyat"
        AHBAP'a 5. dalga operasyon: 53 kişi hakkında gözaltı kararı
        AHBAP'a 5. dalga operasyon: 53 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bakan Gürlek, Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu
        Bakan Gürlek, Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu
        Polis eski fotoğrafın peşindeydi, yeni görünümü şaşırttı
        Polis eski fotoğrafın peşindeydi, yeni görünümü şaşırttı
        Muğla'daki orman yangınında alevler Menteşe'den Ula'ya ulaştı
        Muğla'daki orman yangınında alevler Menteşe'den Ula'ya ulaştı
        Serhat Kılıç'a veda
        Serhat Kılıç'a veda
        Trump'tan bir isim değişikliği hamlesi daha
        Trump'tan bir isim değişikliği hamlesi daha
        Yeni rolünü anlattı
        Yeni rolünü anlattı
        Rönesans 11 yıldır dünyanın ilk 50 uluslararası müteahhidi arasında
        Rönesans 11 yıldır dünyanın ilk 50 uluslararası müteahhidi arasında
        Mimar Italiano
        Mimar Italiano
        CV'de fotoğraf olmalı mı?
        CV'de fotoğraf olmalı mı?
        Görüntüler Rize'den! Kentin yükseklerine kar yağdı!
        Görüntüler Rize'den! Kentin yükseklerine kar yağdı!
        Yaşayan efsane: 26 yılda 25 kupa!
        Yaşayan efsane: 26 yılda 25 kupa!
        Sosyal konut yatırımı katlanacak
        Sosyal konut yatırımı katlanacak
        Almanya'da AfD depremi
        Almanya'da AfD depremi
        Okan Buruk'tan Batrakov'a özel ilgi!
        Okan Buruk'tan Batrakov'a özel ilgi!
        2026'da hayatını kaybeden ünlüler
        2026'da hayatını kaybeden ünlüler
        7-13 Eylül haftalık burç yorumları
        7-13 Eylül haftalık burç yorumları