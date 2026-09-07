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        Haberler Dünya Almanya'da 'AfD' depremi: Merz istifa etmedi, reform vaat etti

        Almanya'da 'AfD' depremi: Merz istifa etmedi, reform vaat etti

        Almanya'nın aşırı sağcı partisi AfD'nin Saksonya-Anhalt eyaletinde yüzde 43,8 oy alarak en yakın rakibi CDU'ya 26 puan fark atması sonrası CDU Genel Başkanı ve Almanya Şansölyesi Merz, seçim sonuçlarının kendisini şoka uğrattığını söyledi. AfD ile işbirliği yapmayacaklarını söyleyen Merz, istifa etmeyeceğini belirterek reform vaadinde bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 16:06 Güncelleme:
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        Merz istifa etmedi, reform vaat etti

        Almanya'nın Nazi sempatizanı aşırı sağcı partisi AfD'nin Saksonya-Anhalt eyaletinde ezici bir zafer kazanması ülke siyasetinde deprem yarattı.

        Almanya'da AfD depremi
        Almanya'da AfD depremi Haberi Görüntüle

        Tarihi yenilginin ardından bugün kameralar karşısına geçen CDU Genel Başkanı ve Almanya Şansölyesi Merz, artan baskılara rağmen istifa etmeyeceğini söyledi.

        Almanya Başbakanı Merz, ülkenin aşırı sağcı bir devlet yönetimine karşı anayasayı savunmak için gerekli tüm araçlara sahip olduğunu belirterek, Almanya siyasetinin büyük bir değişimle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

        Seçim sonuçlarının kendisini ve partisini şok ettiğini, böyle bir sonucu beklemediklerini belirten Merz, "Sonuçlar CDU'yu temelinden sarstı. Normal bir şekilde devam edemeyiz" dedi.

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        Merz, aşırı sağcı AFD ile işbirliği yapılamayacağını söyledi.

        Seçim sonuçlarının uluslararası alanda da etkilerinin görüleceğini belirten Merz, bu seçimin, partisinin aldığı en kötü yenilgi olduğunu söyledi.

        Merz, yenilgiye ve yaşanan şok depremine rağmen partisinin değerlerini koruduğunu söylerken, kurumların hala güçlü ve geçerli olduğunu ifade etti.

        Reform vaat eden Merz, tüm reformları hayata geçirme kararlılığına sahip olduklarını belirtti.

        Almanya için taşıdığı kişisel sorumluluğun farkında olduğunu ve bu sorumluluğu sürdürmeye devam edeceğini belirten Merz, istifa etmeyeceğini ve geri adım atmayacağını ifade etti.

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        Merz, halkın güvenini yeniden kazanmak istediklerini ve lideri olduğu federal koalisyonun çalışma hedeflerine bağlı kalmasını umduğunu belirtti.

        Son olarak güvenlik politikalarıyla ilgili yorum yapan Merz, tüm eyaletlerin anayasaya uyması gerektiğini, Ukrayna'nın desteklenmeye devam edileceğini ve iç güvenliğe yönelik tehdidin son derece ciddi olduğunu vurguladı.

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        #almanya
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        #seçim
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