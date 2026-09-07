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        Haberler Sağlık Nefes alamama şikayetiyle hastaneye gitti, akciğerinden sarımsak çıktı

        Nefes alamama şikayetiyle hastaneye gitti, akciğerinden sarımsak çıktı

        Afyonkarahisar'da nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran kişinin akciğerindeki kitle sanılan cismin, 6 ay önce soluk borusundan akciğerine kaçan sarımsak olduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 15:57 Güncelleme:
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        Kitle sandı, sarımsak çıktı!

        Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Recep Arslan, öksürük, yutkunamama ve nefes alamama gibi şikayetleri artınca Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine götürüldü. Tetkiklerde akciğerinde kitle olduğu görülen Arslan, bronkoskopi işlemine alındığında, şikayetlerinin nedeninin sarımsak olduğu tespit edildi.

        Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aydın Balcı ve ekibi tarafından Arslan'ın soluk borusundan akciğerine kaçan sarımsak başarıyla çıkarıldı.

        "GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK KRİZLERİ GECE UYUTMAYACAK DÜZEYDEYMİŞ"

        Balcı, asistanları Yaşar İnkaya ve Yunus Ardıç'ın hastayı değerlendirdikten sonra akciğerde kitle gördüklerini söyledi.

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        Hastayı bronkoskopi işlemine aldıklarını anlatan Balcı, şöyle konuştu: "İşlem öncesinde hastanın şikayetlerini tekrardan değerlendirdik. Yaklaşık 6 aydır devam eden göğüs ağrısı daha da şiddetlenmeye başlamış. Geçmeyen öksürük krizleri gece uyutmayacak düzeydeymiş. Acil servislere başvuruları olmuş. Biz hastada kitle vardır diye işleme girdik. Hareket eden nesnenin sarımsak olduğunu gördük. Hasta 6 ay önce sarımsağı akciğerine kaçırmış, o günden sonra yaşam kalitesi düşmüş. Biz sarımsağı çıkardığımızda rahat nefes almaya başladı."

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        "ŞİMDİ RAHATLADIM"

        Recep Arslan da "şifa olsun" diye iki yıldır sarımsağı çiğ yuttuğunu dile getirdi. Öksürük, yutkunamama ve nefes alamama şikayetlerinin artmasıyla zor günler geçirdiğini vurgulayan Arslan, "Nefes almakta çok zorlanıyordum ve öksürük krizleri çoğalıyordu. Şimdi rahatım. Sarımsak çıkınca sevindim. Kitle sanmıştık" ifadelerini kullandı.

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        #sarımsak
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