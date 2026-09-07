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        Haberler Gündem Güncel AHBAP dernek depoları incelendi: Deprem yardımlarında 125 milyon TL'lik işlem dosyada

        AHBAP dernek depoları incelendi: Deprem yardımlarında 125 milyon TL'lik işlem dosyada

        AHBAP Derneği soruşturması kapsamında Kocaeli'nin Derince ilçesindeki depolarda yapılan incelemelerde, 895 kullanılmamış çadırın yanı sıra yaklaşık 600 portatif yatak, 102 elektrikli bisiklet ve çok sayıda yardım malzemesi bulunduğu tespit edildi. Soruşturmada ayrıca 6 TIR dorsesi için dernek hesaplarından 8 işlemde toplam 125 milyon lira çıkış yapıldığı belirlenirken, dorselerin teslim alınıp alınmadığı ve bazı para transferleri de incelemeye alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 17:57 Güncelleme:
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        ‘AHBAP Derneği’ soruşturması kapsamında yapılan incelemelerde, toplanan yardımların deprem bölgesine ulaştırılması amacıyla 6 TIR dorsesi satın alınması için dernek hesaplarından 8 ayrı işlemde toplam 125 milyon lira çıkış yapıldığı tespit edildi. Etkin pişmanlıktan yararlanan bir şüphelinin ise aylık 12 bin lira bakım masrafı gösterilen dorselerin dernek tarafından hiç teslim alınmadığını söylediği öğrenildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘AHBAP Derneği’ soruşturması kapsamında, derneğin Kocaeli’nin Derince ilçesindeki tesisinde inceleme yapıldı.

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        Soruşturma kapsamında, dernek depolarında bulunan yardım malzemeleri, şirketler üzerinden gerçekleştirilen alımlar ve para hareketlerine ilişkin incelemelerde yeni tespitlere ulaşıldı.

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        Hazırlanan bilirkişi raporunda, iki büyük depoda, 16 metrekare büyüklüğünde 895 adet paketli ve kullanılmamış insani yardım çadırı bulunduğu belirtildi.

        Depolarda ayrıca yaklaşık 600 portatif yatak, çok sayıda uyku tulumu, ambalajı açılmamış afet çadırları, kampetler, kedi evleri ve depo tipi büyük çadırların bulunduğu kaydedildi. İncelemelerde, 102 adet kullanılmamış elektrikli bisiklet ile yaklaşık 20 adet taşınabilir telsiz de tespit edildi.

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        Öte yandan tekerlekli sandalyeler, hasta ve ilk yardım sandalyeleri, portatif sobalar, ısıtıcılar, buzdolapları, derin dondurucular, fırınlar, su sebilleri, masa ve sandalyeler, elektrik malzemeleri, su tankları, duş ve tuvalet konteynerleri ile çeşitli ev ve ofis eşyalarının da bulunduğu belirtildi.

        5 TIR'IN HATAY’DAN YOLA ÇIKMASI PLANLANDI

        Depoda bulunan malzemelerin ihtiyaç sahibi depremzedelere ulaştırılması amacıyla Hatay’dan 5 TIR’ın yola çıkmasının planlandığı öğrenildi. TIR’ların depodaki malzemeleri alarak deprem bölgesine götüreceği, dağıtım sürecinin de kayıt altına alınmasının planlandığı belirtildi.

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        DEPREMDEN 2 AY SONRA KİTAP SİPARİŞ EDİLDİ

        Soruşturma kapsamında incelenen harcamalar arasında, 6 Şubat depremlerinden yaklaşık 2 ay sonra yapılan kitap siparişlerinin de bulunduğu öğrenildi. Söz konusu alımların deprem yardımları kapsamında yapılan harcamalar içerisinde incelendiği belirtildi. Dosyadaki mali incelemelerde, özel bir şirket üzerinden 6 dorse satın alınması için dernek hesaplarından 8 ayrı işlemde toplam 125 milyon lira çıkış yapıldığı tespit edildi.

        ‘BU DORSELERİ HİÇ DEVRALMADIK’

        Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren bir şüphelinin, söz konusu dorselere ilişkin, “Biz bu dorseleri hiç devralmadık” şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi. Savcılığın, ödemesi yapılan dorselerin fiilen teslim edilip edilmediğini araştırdığı belirtildi. Dosyada ayrıca dorselere ilişkin yaklaşık 12 bin liralık bakım faturalarının bulunduğu, yapılan incelemelerde faturaya konu bazı bakım işlemlerinin fiilen gerçekleştirilmediğinin değerlendirildiği öğrenildi.

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        ŞÜPHELİLERLE DOĞRUDAN PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

        Soruşturma kapsamında özel şirket ile dosyada bulunan bazı şüpheliler arasındaki mali hareketler de incelemeye alındı. Savcılık kaynaklarına göre, şirket ile bazı şüpheliler arasında doğrudan para trafiği gerçekleştiğine ilişkin tespitler dosyaya girdi. Savcılıkça banka hareketleri, şirket kayıtları, faturalar ve şüpheli ifadeleri birlikte değerlendirilerek dernek kaynaklarının hangi işlemlerde kullanıldığı ve bu işlemler üzerinden herhangi bir kişisel menfaat sağlanıp sağlanmadığı araştırılıyor.

        İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILMASI TALEP EDİLDİ

        Kayyım heyetinin raporunda, mevcut ekonomik değerlerin korunması ve malzemelerin toplanış ile tahsis amaçlarının gözetilmesi gerektiği belirtildi. Özellikle çadır, portatif yatak, uyku tulumu, kampet, battaniye, şilte, ısıtıcı, beyaz eşya ile elektrikli ve diğer ev eşyalarının, afetzedelerin barınma ve günlük yaşam ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının önceliklendirilmesi gerektiği ifade edildi.

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        Dağıtım öncesinde malzemelerin tür, miktar, fiziki durum ve kullanılabilirlik bakımından tasnif edilmesi, teslim edilecek ürünlerin ayrıntılı listelerinin hazırlanması ve mevcut durumlarının gerektiğinde fotoğraf ve diğer kayıtlarla belgelenmesi önerildi.

        Kullanıma elverişsiz veya insan sağlığı ve güvenliği bakımından tereddüt oluşturabilecek ürünlerin dağıtıma dahil edilmemesi gerektiği kaydedildi. Kayyım heyeti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bilgi ve tensipleri doğrultusunda gerekli hukuki ve idari izinlerin alınmasının ardından yardım malzemelerinin teslim, nakil ve dağıtım süreçlerinin Hatay Valiliği İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi ile resmi koordinasyon içerisinde yürütülmesini önerdi.

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        #Haluk Levent
        #Ahbap Derneği
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