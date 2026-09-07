Feyenoord'dan Fenerbahçe için Ayase Ueda itirafı: 25 milyon Euro teklif aldık!

"MALİ ZORUNLULUK NEDENİYLE BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOKTU!"

Japon futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini ve Fenerbahçe'nin o dönem henüz ön eleme turunda olduğunu dile getiren Devy Rigaux, Ueda'nın daha düşük bir bonservisle Lille'e satılmasını ise "Yaz transfer döneminde diğer oyuncularla yaptığımız gibi sert bir tavır takınabilirdik ancak mali zorunluluk nedeniyle başka seçeneğimiz yoktu. Bu şekilde başka bir oyuncu transfer edebildik." diyerek savundu.