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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Feyenoord'dan Fenerbahçe için Ayase Ueda itirafı: 25 milyon Euro teklif aldık!

        Feyenoord'dan Fenerbahçe için Ayase Ueda itirafı: 25 milyon Euro teklif aldık!

        Yaz transfer döneminde Vedat Muriç ve Romelu Lukaku'yu kadrosuna katan Fenerbahçe'nin başka bir santrfor planı ortaya çıktı. Feyenoord Sportif Direktörü Teun van Rigo, Hollanda Ligi'ni geçtiğimiz sezon 25 golle gol kralı olarak tamamlayan Japon futbolcu Ayase Ueda için Sarı-lacivertlilerden teklif aldıklarını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 20:35 Güncelleme:
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        Hollanda Kulübü Feyenoord'dan Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Ayase Ueda için transfer itirafı geldi.

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        Feyenoord Sportif Direktörü Devy Rigaux, Fenerbahçe'nin Ayase Ueda için yaptığı teklifi duyurdu.

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        Hollanda kulübünden Lille'e imza atan Ueda'nın transferi konusunda Fenerbahçe'nin de devrede olduğunu açıklayan Rigaux, Rijnmond Sport'a verdiği röportajda o dönem yaşananları anlattı.

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        "FENERBAHÇE, AYASE UEDA İÇİN 25 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ"

        Belçikalı futbol adamı, "Transfer döneminin başlarında Japonya'nın en golcü oyuncusunu 25 milyon euro teklif eden Fenerbahçe'ye satmayı tercih ederdik ancak Ueda daha büyük bir lige, tercihen Premier Lig'e veya bu olmazsa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir kulübe gitmek istedi. Böylece Lille'e transfer oldu." itirafında bulundu.

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        "MALİ ZORUNLULUK NEDENİYLE BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOKTU!"

        Japon futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini ve Fenerbahçe'nin o dönem henüz ön eleme turunda olduğunu dile getiren Devy Rigaux, Ueda'nın daha düşük bir bonservisle Lille'e satılmasını ise "Yaz transfer döneminde diğer oyuncularla yaptığımız gibi sert bir tavır takınabilirdik ancak mali zorunluluk nedeniyle başka seçeneğimiz yoktu. Bu şekilde başka bir oyuncu transfer edebildik." diyerek savundu.

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        Ayase Ueda, Avrupa'daki yaz transfer döneminin bitmesine bir gün kala 15 milyon euro bonservis bedeliyle Lille'e imza atmıştı.

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        #feyenoord
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