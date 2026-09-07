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        Haberler Magazin Serhat Kılıç ve John Nyambi'nin acı tesadüfü

        Serhat Kılıç ve John Nyambi'nin acı tesadüfü

        Ünlü oyuncu Serhat Kılıç, 5 Eylül'de evinde hayatını kaybetmişti. Sanat dünyasını yasa boğan Kılıç'ın, 'Robinson Crusoe ve Cuma' filminde başrolü paylaştığı Malavi kökenli oyuncu John Nyambi ile tam 9 yıl arayla aynı tarihte hayatını kaybettiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 18:13 Güncelleme:
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        Acı tesadüf

        'Ezel', 'Seksenler' ve 'Kuruluş Osman' gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle izleyicinin gönlünde yer edinen Serhat Kılıç, önceki gün hayatını kaybetmişti. Kılıç için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlenirken acı bir tesadüf ortaya çıktı.

        'Robinson Crusoe ve Cuma' filminin Robinson’u Serhat Kılıç ile Cuma’sı John Nyambi’nin tam 9 yıl arayla aynı tarihte hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

        John Nyambi, 5 Eylül 2017’de böbrek yetmezliği sonucu yaşamını yitirmişti.

        24 yaşında hayata veda eden oyuncu, 2010 yılında Malavi'den Türkiye’ye okumak için gelmişti ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde eğitim görmüştü.

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        #John Nyambi
        #serhat kılıç
        #Robinson Crusoe ve Cuma
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