Filenin Sultanları, dünya spor tarihinde benzeri görülmemiş bir istatistiğe imza attı. Aynı yılda hem FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) hem de CEV Avrupa Şampiyonluğu...

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TAM DA BÖYLE BİR HİKÂYE

Bazı hikâyeler sadece kazanılan kupalarla, skor tabelasındaki sayılarla veya madalyalarla ölçülemez. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Daniele Santarelli yönetiminde yazdığı destan, tam da böyle bir hikâye...

2023'teki FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) Şampiyonluğu

Tarih yaprakları 2023'ün yazını gösterdiğinde, adeta yer yerinden oynamıştı. Filenin Sultanları'nın, önce ABD'nin Arlington kentinde Çin'i 3-1 devirmesiyle kazandığımız FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) şampiyonluğumuzla tarihimizin ilk altın madalyasına uzandık. Daha soluklanmadan, Eylül ayında Belçika'nın başkenti Brüksel'de Sırbistan'ı 3-2'lik unutulmaz bir maçla yenerek CEV Avrupa Şampiyonası'nı kazanmamızla bu kez tarihimizde ilk kez Avrupa şampiyonu olduk. Bu iki şampiyonlukla Türkiye, bu iki kupayı aynı yıl kazanan tek ülke olma ünvanını elde etti.

2023'teki CEV Avrupa Şampiyonluğu

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DÜNYAYA BİR KEZ DAHA İLAN ETTİK

Tarih bu kez 2026'yı gösterdiğinde, 'Muhteşem bir yaz' tanımının tek bir sezona mahsus olmadığını dünyaya ilan ettik. Temmuz ayında Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1'lik net bir skorla yenen Filenin Sultanları, kupaya yine ambargo koydu. Fakat hikâyenin en epik, en tüyleri diken diken eden sayfası pazar günü İstanbul'da yazıldı. İtalya ile oynanan CEV Avrupa Şampiyonluğu finali...

2026'daki FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Şampiyonluğu

Nefeslerin kesildiği, o unutulmaz tie-break setinde 3-2 galip gelen millilerimiz, üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıkarken, kendi yazdıkları efsaneyi kendi elleriyle mühürledi. Filenin Sultanları, aynı yıl FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Şampiyonluğu (VNL) ile CEV Avrupa Şampiyonluğu'nu aynı yıl kazanan tek olma ünvanını bir kez daha elde etti.

2026'daki CEV Avrupa Şampiyonluğu

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3 YIL SONRA YENİ BİR DUBLE

Bunu tarihte başaran tek ülke olmak zaten devasa bir devrimdi; 3 yıl sonra bu eşsiz dubleyi tekrarlayıp "Bu ünvanın tek sahibi biziz" diye haykırmak ise sadece bir başarı değil, mutlak bir hegemonya göstergesiydi. Filenin Sultanları'nın 2023'te başardıklarını henüz hiçbir ülke başaramadan tekrarlamaları elde edilen zaferin ne kadar ışıltılı olduğunu gözler önüne serdi. Bugün bu tabloya baktığımızda gördüğümüz sadece file üzerindeki topun hareketleri değil, Filenin Sultanları'nın 'İmkansız' kelimesini lügatından silip attığının, azminin ve inancının en kusursuz şekilde daim olduğunun yeni bir manifestosuydu.

FIVB KADINLAR VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ (VNL) VE CEV AVRUPA ŞAMPİYONASI'NI KAZANAN TAKIM Smaçörler: Derya Cebecioğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin Pasör Çaprazı: Melissa Vargas Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Eda Erdem Dündar, Sinead Jack-Kısal, Zehra Güneş Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

DİĞER KADRO İSE AKDENİZ OYUNLARINDA ALTIN MADALYA KAZANDI

21 Ağustos – 3 Eylül 2026 arasında düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı'nın Başantrenörü Gökhan Durmaz yönetimindeki diğer kadrosunun namağlup bir şekilde altın madalya kazanması, aynı yıl içinde yaşanan bir başka büyük gurur oldu.

Böylelikle kadın millî voleybolcularımız aynı yıl içinde 3 şampiyonluk kazanarak eşşiz bir başka ilk'e imza attı.

AKDENİZ OYUNLARI'NDA ALTIN MADALYA KAZANAN TAKIM Smaçörler: Aylin Uysalcan, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Tuğba İvegin, Liza Safronova, İdil Naz Kanbur Pasörler: Arelya Karasoy Koçaş, Dilay Özdemir Liberolar: Gülce Güçtekin, Simay Kurt Orta Oyuncular: Berka Buse Özden, Merve Atlıer, Begüm Kaçmaz

KULÜPLER DE GURURLANDIRDI

Kulüpler düzeyinde yazılan muazzam başarıları da bu destansı tabloya eklemek gerekiyor. Galatasaray, kararlı mücadelesini zaferle taçlandırarak CEV Kupası Şampiyonluğu'nu nisan ayında Türk voleyboluna armağan etti. VakıfBank, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en prestijli turnuvasında zorlu rakiplerini geride bırakarak mayıs ayında CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu'na ulaşarak Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Bu başarı tesadüfler sonucu değil; altyapıdan A takıma uzanan zincirin halkalarındaki kusursuz uyumun, kulüpler düzeyindeki dünya liderliğinin millî takıma aktarılan devasa sinerjisinin ve Filenin Sultanları markasının yarattığı özgüven devriminin eseri olarak elde edildi. Her organizasyonda bayrağımızı kürsünün en tepesine dikmek; Filenin Sultanları'nın azmini, inancını ve sınır tanımayan hırsını tüm dünyaya ezberletti.