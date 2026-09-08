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        Antalya'daki yangınlarda son durum

        Antalya'da Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da, "Antalya Serik, Adana Karaisalı, Kayseri Yahyalı ve Adana Feke de orman dışı alanlarda başlayan yangınları kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadeleri kullanıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 09:06 Güncelleme:
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        Antalya'daki yangınlarda son durum

        Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        AA'da yer alan habere göre Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak Kepez ilçesine sıçradı.

        Yangın nedeniyle Kuzey Çevre Yolu ile Antalya-Isparta kara yolunun Antalya merkezden Kuzey Çevre Yolu'na kadar olan bölümü tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.

        Yol sabah saatlerinde kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

        Ekipler, Karaöz, Hatipler, Yeşilkaraman, Kızıllı ve Çamlıca mahalleleri çevresinde geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına gece boyunca arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti.

        Antalya-Isparta kara yoluna kadar ulaşan yangında alevlerin kara yolunun karşısına geçmesi ekiplerin yoğun müdahalesiyle önlendi.

        Yangına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan da müdahale başladı. Çalışmalara 5 uçak ve 10'dan fazla helikopterin yanı sıra 110 arazöz ve 600'ün üzerinde personel katılıyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        SERİK YANGINI KONTROL ALTINDA

        Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık ve tarım arazilerinin bulunduğu alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürdü.

        AA'da yer alan habere göre Deniztepesi ve Sarıabalı mahallelerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgedeki bazı evler tahliye edilirken, 5 ev ve bazı seralar yangında kullanılamaz hale geldi.

        Yanan bir evde bulunan engelli 3 kişi dumandan etkilendi. Engelliler İbrahim, Hatice ve Kiraz Karaca, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan yangına müdahale eden özel bir şirkete ait kepçe şarampole devrildi.

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        Kazada yaralanan sürücü, hastaneye götürüldü. Gece saatlerinde başlayan yangına 12 arazöz, 4 itfaiye aracı ve 6 su tankeriyle müdahale sürüyor.

        Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Antalya Serik, Adana Karaisalı, Kayseri Yahyalı ve Adana Feke de orman dışı alanlarda başlayan yangınları kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

        Antalya'da orman yangını
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