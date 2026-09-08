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        Haberler Gündem Güvenlik 4 şehir, 4 operasyon: 137 kişiye adli işlem

        4 şehir, 4 operasyon: 137 kişiye adli işlem

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 4 ayrı soruşturma kapsamında 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Operasyonlarda organize dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik yapılanmalar hedef alındı. İzmir'de suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar lira değerindeki mal varlığına da el konuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 09:07 Güncelleme:
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        4 şehir, 4 operasyon: 137 kişiye adli işlem

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilen operasyonlarda; nitelikli dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve uluslararası uyuşturucu ticareti gibi farklı suç alanlarında faaliyet gösteren organize yapılara yönelik 4 ayrı soruşturma kapsamında toplam 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların huzurunu, emeğini ve alın terini hedef alan hiçbir suç yapılanmasına göz yummadıklarını belirtti.

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        Bakan Gürlek, paylaşımında operasyonların nitelikli dolandırıcılıktan suç gelirlerinin aklanmasına, yasa dışı bahisten uluslararası uyuşturucu ticaretine kadar farklı suç alanlarında faaliyet gösteren organize yapılara yönelik gerçekleştirildiğini bildirdi.

        ANTALYA’DA ORGANİZE DOLANDIRICILIK

        Antalya’da düzenli ticaret yaparak piyasada güven kazanan, ardından esnaf ve firmalardan ileri vadeli çekler karşılığında milyonlarca lira değerinde mal temin edip bu malları çeklerin vadesi gelmeden düşük bedellerle elden çıkardığı değerlendirilen organize dolandırıcılık yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

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        GAZİANTEP’TE 122 MİLYAR TL’Yİ AŞAN PARA HAREKETLİLİĞİ

        Gaziantep’te yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri kişi, iş yeri ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına usulsüz şekilde kaçırdıkları, hesaplarında 2021-2026 yılları arasında 122 milyar TL’yi aşan para hareketliliği bulunduğu tespit edilen 33 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Soruşturmanın kaçakçılık, suç gelirlerinin aklanması, resmi belgede sahtecilik ve vergi suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

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        İSTANBUL’DA YASA DIŞI BAHİS

        İstanbul’da vatandaşları yasa dışı bahis ağlarının içine çeken, internet üzerinden bahis oynatarak haksız kazanç sağlayan ve yasa dışı bahis sitelerine entegre ödeme panelleri kullandıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik 58 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Aramalarda, yasa dışı bahis organizasyonunda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        İZMİR’DE ULUSLARARASI UYUŞTURUCU TİCARETİ

        İzmir’de Belçika merkezli olarak yönetildiği ve uluslararası ölçekte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen organize suç yapılanmasına yönelik 38 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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        Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar TL değerindeki 87 taşınmaz, 18 araç, 4 özel tekne, 14 şirket ortaklık payı ile banka hesapları ve diğer mal varlığı unsurlarına yönelik el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

        Bakan Gürlek, suç örgütlerinin yalnızca üyelerinin değil, suçtan elde ettikleri gelirlerin, kullandıkları şirketlerin ve mal varlıklarının da yakından takip edildiğini belirterek, "Suçun kazanca dönüşmesine ve haksız kazancın ekonomik sisteme sokulmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

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