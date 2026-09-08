Sıcaklık, iç ve doğu kesimlerde artıyor! 1 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
MGM'den alınan son verilere göre bugün, Karadeniz Bölgesi'nde yağış bekleniyor. Sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde 4 ilâ 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Birçok bölgede rüzgarın hızı kuvvetli olacak. İllerimizde hava durumu ve sıcaklıklar şöyle...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞUDA VE İÇ KESİMLERDE SICAKLIK ARTIYOR
Sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde 4 ilâ 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
BİRÇOK BÖLGEDE RÜZGAR ETKİLİ OLACAK
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 25, Az bulutlu ve açık
İSTANBUL: 27, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 34, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 27, Az bulutlu ve açık
BURSA: 29, Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE: 28, Az bulutlu
KIRKLARELİ: 27, Az bulutlu
DENİZLİ: 33, Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 34, Az bulutlu ve açık
UŞAK: 29, Az bulutlu ve açık
ADANA: 37, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 38, Az bulutlu ve açık
BURDUR: 32, Az bulutlu
HATAY: 33, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 27, Az bulutlu ve açık
KONYA: 25, Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR: 23, Az bulutlu ve açık
BOLU: 25, Parçalı bulutlu
DÜZCE: 26, Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK: 24, Parçalı bulutlu
SİNOP: 27, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA: 25, Parçalı bulutlu
SAMSUN: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 23, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
RİZE: 23, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
ERZURUM: 20, Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS: 18, Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA: 27, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 23, Parçalı bulutlu
GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR: 33, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 31, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 33, Az bulutlu ve açık