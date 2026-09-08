Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞUDA VE İÇ KESİMLERDE SICAKLIK ARTIYOR

Sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde 4 ilâ 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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BİRÇOK BÖLGEDE RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 25, Az bulutlu ve açık

İSTANBUL: 27, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 34, Az bulutlu ve açık

KOCAELİ: 27, Az bulutlu ve açık

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BURSA: 29, Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE: 28, Az bulutlu

KIRKLARELİ: 27, Az bulutlu

DENİZLİ: 33, Az bulutlu ve açık

MUĞLA: 34, Az bulutlu ve açık

UŞAK: 29, Az bulutlu ve açık

ADANA: 37, Az bulutlu ve açık

ANTALYA: 38, Az bulutlu ve açık

BURDUR: 32, Az bulutlu

HATAY: 33, Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR: 27, Az bulutlu ve açık

KONYA: 25, Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR: 23, Az bulutlu ve açık

BOLU: 25, Parçalı bulutlu

DÜZCE: 26, Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK: 24, Parçalı bulutlu

SİNOP: 27, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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AMASYA: 25, Parçalı bulutlu

SAMSUN: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON: 23, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

RİZE: 23, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

ERZURUM: 20, Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS: 18, Parçalı, yer yer çok bulutlu

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MALATYA: 27, Parçalı ve az bulutlu

VAN: 23, Parçalı bulutlu

GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR: 33, Az bulutlu ve açık

MARDİN: 31, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 33, Az bulutlu ve açık