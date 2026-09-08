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        Haberler Gündem Hava Durumu Sıcaklık, iç ve doğu kesimlerde artıyor! 1 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu

        Sıcaklık, iç ve doğu kesimlerde artıyor! 1 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu

        MGM'den alınan son verilere göre bugün, Karadeniz Bölgesi'nde yağış bekleniyor. Sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde 4 ilâ 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Birçok bölgede rüzgarın hızı kuvvetli olacak. İllerimizde hava durumu ve sıcaklıklar şöyle...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 06:59 Güncelleme:
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        1 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        DOĞUDA VE İÇ KESİMLERDE SICAKLIK ARTIYOR

        Sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde 4 ilâ 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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        BİRÇOK BÖLGEDE RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

        Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 25, Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL: 27, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 34, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 27, Az bulutlu ve açık

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        BURSA: 29, Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE: 28, Az bulutlu

        KIRKLARELİ: 27, Az bulutlu

        DENİZLİ: 33, Az bulutlu ve açık

        MUĞLA: 34, Az bulutlu ve açık

        UŞAK: 29, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 37, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 38, Az bulutlu ve açık

        BURDUR: 32, Az bulutlu

        HATAY: 33, Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR: 27, Az bulutlu ve açık

        KONYA: 25, Az bulutlu ve açık

        NEVŞEHİR: 23, Az bulutlu ve açık

        BOLU: 25, Parçalı bulutlu

        DÜZCE: 26, Parçalı ve çok bulutlu

        ZONGULDAK: 24, Parçalı bulutlu

        SİNOP: 27, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        AMASYA: 25, Parçalı bulutlu

        SAMSUN: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON: 23, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        RİZE: 23, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        ERZURUM: 20, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        KARS: 18, Parçalı, yer yer çok bulutlu

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        MALATYA: 27, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 23, Parçalı bulutlu

        GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR: 33, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 31, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 33, Az bulutlu ve açık

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