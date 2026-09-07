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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aynı evde yaşadığı kadın ve oğlunu vuran şüpheli yakalandı

        Aynı evde yaşadığı kadın ve oğlunu vuran şüpheli yakalandı

        İstanbul Esenler'de Sedat K., birlikte yaşadığı Nilgün Y. ile kadının 16 yaşındaki oğlu ve evde bulunan bir kişiyi silahla yaraladı. Saldırının ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı

        Giriş: 07 Eylül 2026 - 23:09 Güncelleme:
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        Esenler'de silahlı saldırı: 3 yaralı

        İstanbul Esenler’de aynı evde yaşadığı kadın ile oğlunun da aralarında bulunduğu 3 kişiyi silahla vuran Sedat K. yakalandı. Saldırıda yaralanan 16 yaşındaki E.T.Y. ile Onur B.’nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

        TARTIŞMA SONRASI SİLAHINI ÇIKARDI

        Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olay, saat 21.50 sıralarında Esenler’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat K. ile birlikte yaşadığı Nilgün Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Sedat K., silahını çıkararak Nilgün Y., kadının 16 yaşındaki oğlu E.T.Y. ve evde bulunan Onur B.’ye ateş etti.

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        Silah sesleri üzerine yapılan ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        ŞÜPHELİ SİLAHIYLA YAKALANDI

        Saldırının ardından olay yerinden kaçan Sedat K.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi saldırıda kullandığı değerlendirilen silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

        9 KEZ ŞİKÂYETÇİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        Olayın ardından polise ifade veren Nilgün Y.’nin, Sedat K. hakkında daha önce 9 kez şikâyetçi olduğu öğrenildi.

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        Nilgün Y.’nin, Sedat K. ile aralarında şiddetli geçimsizlik yaşandığını ve önceki evliliğinden 4 çocuğunun bulunduğunu söylediği belirtildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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