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        Haberler Gündem 3. Sayfa Küçükçekmece’de akraba kavgasında seken kurşun oyun oynayan çocuğa isabet etti

        Küçükçekmece’de akraba kavgasında seken kurşun oyun oynayan çocuğa isabet etti

        Küçükçekmece'de iki akraba arasında çıkan silahlı kavgada seken kurşun, sokakta top oynayan çocuğun bacağına isabet etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yaralanan çocuğun, yaşadığı acıya rağmen elindeki topu bırakmadığı görüldü. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 23:33 Güncelleme:
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        Kurşunun hedefi oldu topunu bırakmadı

        Küçükçekmece’de iki akraba arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, sokakta oyun oynayan çocuk kurşunun hedefi oldu. Çatışma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan çocuğun elindeki topu bırakmadığı görüntülere yansıdı.

        AKRABA KAVGASINDA KURŞUN ÇOCUĞA İSABET ETTİ

        Olay, dün saat 19.30 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi Gülbağ Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, iki akraba arasında alacak meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

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        Tarafların birbirine ateş açtığı olayda Erhan A. bacağından yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

        OYUN OYNAYAN ÇOCUK KURŞUNUN HEDEFİ OLDU

        Silah seslerinin yükseldiği sırada sokakta top oynayan bir çocuk, tabancadan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu bacağından yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        KAMERAYA YANSIYAN GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

        Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, silah seslerinin ardından yaralanan çocuğun yere düştüğü, ancak elindeki topu bırakmadığı görüldü.

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        Çevrede bulunan bir kadının çocuğun yardımına koştuğu ve sağlık ekipleri gelene kadar yanında beklediği anlar da kameralara yansıdı.

        ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        Polis ekipleri, silahlı kavgaya karışan ve olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Küçükmece
        #Silahlı kavga
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