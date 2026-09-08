Elazığ'da yürek yakan olay, Karakoçan ilçesi Koçyiğitler köyü Ürünlü Mezrası'ndaki bir evde yaşandı.

EVDE ALEVLER YÜKSELDİ

Edinilen bilgilere göre Ağa Üykü ile eşi Hayriye Üykü'nün yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İTFAİYE VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

AA ve İHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

KARI KOCA ÇİFT YAŞAMINI YİTİRDİ

Yapılan incelemede, evde yaşayan Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

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SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.