Peş peşe felaketler yaşandı! Nepal'den iklim tazminatı talebi

"Bu, Himalayalar’dan gelen bir tsunami gibiydi" diyen Khanal, "18-21 metre yüksekliğe ulaşan, enkaz, çamur, taş ve kayalarla karışmış dalgalarla karşılaştık. Bu dalgalar saatte yaklaşık 180 kilometre hızla geldi. Kasabalar, köyler ve otoyollar tamamen yok oldu ve hala bağlantısı kesilmiş bazı bölgeler var" ifadelerini kullandı.