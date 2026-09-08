Peş peşe felaketler yaşandı! Nepal'den iklim tazminatı talebi
Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde 26 Ağustos'ta meydana gelen selde 1355 kişi hayatını kaybederken, Nepal Dışişleri Bakanı Khanal, küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 0,1'inden azından sorumlu olan Nepal'e dünyanın en büyük ekonomilerinin yardım etmesi gerektiğini söyledi
Nepal, son dönemde meydana gelen yıkıcı seller nedeniyle 20 milyon dolar iklim tazminatı talep ederken, Dışişleri Bakanı dünyanın en fazla kirliliğe yol açan ülkelerine 'uyanma' ve 6 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine veya kaybolmasına yol açan felakette ortak sorumluluğu kabul etme çağrısında bulundu.
Bilim insanları, 26 Ağustos günü Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde ölümcül bir heyelan ve ani sel felaketini tetikleyen olayın, eriyen bir buzulun kısmen çökmesiyle başladığını ve iklim krizinin sellerde rol oynamış olabileceğini düşünüyor.
Şu ana kadar 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği doğrulanırken, 5500'den fazla kişi hala kayıp.
Nepal Dışişleri Bakanı Shisir Khanal, Guardian'a yaptığı açıklamada iklim adaleti çağrısını açıkça dile getirdi ve dünyanın en büyük ekonomilerinin, yıkıcı sellerin ardından Nepal'in toparlanmasına ve yeniden inşa sürecine yardımcı olmak için daha fazla sorumluluk üstlenmesinin zorunlu olduğunu söyledi.
Nepal, küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 0,1’inden azından sorumlu. Komşuları Hindistan ve Çin ise dünyanın en büyük emisyon kaynakları arasında yer alıyor. Hindistan, Çin, Nepal ve Bhutan’a yayılan Himalaya Dağları, küresel ortalamanın neredeyse yüzde 50 üzerinde bir hızla ısınıyor.
Birleşmiş Milletler, 2023 yılında küresel ısınma nedeniyle Nepal dağlarındaki buzulların 30 yılı aşkın bir süre içinde yaklaşık üçte birini kaybettiğini açıklamıştı.
Khanal, son felaketin muson mevsiminde düzenli olarak görülen sellerden çok daha şiddetli olduğunu vurguladı ve felaketin yol açtığı yıkımın, ülkenin büyük bölümünü harabeye çeviren 2015 depremiyle boy ölçüşecek düzeyde olduğunu söyledi.
"Bu, Himalayalar’dan gelen bir tsunami gibiydi" diyen Khanal, "18-21 metre yüksekliğe ulaşan, enkaz, çamur, taş ve kayalarla karışmış dalgalarla karşılaştık. Bu dalgalar saatte yaklaşık 180 kilometre hızla geldi. Kasabalar, köyler ve otoyollar tamamen yok oldu ve hala bağlantısı kesilmiş bazı bölgeler var" ifadelerini kullandı.
Khanal, Nepal Maliye Bakanlığı ile Çevre Bakanlığı’nın, Paris İklim Anlaşması doğrultusunda 2022’de kurulan BM’nin kayıp ve zararların karşılanmasına yönelik fonuna ortak bir mektup göndererek iklim kaynaklı zararlar için 20 milyon dolar talep ettiğini doğruladı.
*Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.