Sinem Kobal: Yaz sonu aile albümü
Eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla Antalya'da yaptığı tatilden kareleri sosyal medyada paylaşan Sinem Kobal, "Yaz sonu aile albümü" notuyla yaza veda etti
Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla birlikte doludizgin bir yaz sezonu geçirdi.
Kobal, tatil anlarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti.
Ünlü oyuncu, son olarak ailesiyle Antalya'da geçirdiği keyifli anlardan yeni paylaşımlar yaptı.
Kobal'ın denizin ve güneşin tadını çıkarmaya devam ettiği görüldü.
39 yaşındaki oyuncunun paylaşımlarında; Kenan İmirzalıoğlu ile romantik anlarının yanı sıra kızlarıyla geçirdiği eğlenceli dakikalar da yer aldı.
Kobal, yaza veda ettiği paylaşımına ise "Yaz sonu aile albümü" notunu düştü.
Oyuncunun renkli tatilinden yansıyan kareler, takipçilerinden beğeni ve yorum aldı.
Öte yandan Sinem Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile nikâh masasına oturmuştu.
Mutlu bir evlilik sürdüren çift, Ekim 2020'de Lalin'i, Mayıs 2022'de ise Leyla'yı kucaklarına almıştı.