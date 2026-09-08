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        Haberler Magazin Sinem Kobal: Yaz sonu aile albümü

        Sinem Kobal: Yaz sonu aile albümü

        Eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla Antalya'da yaptığı tatilden kareleri sosyal medyada paylaşan Sinem Kobal, "Yaz sonu aile albümü" notuyla yaza veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 08:53 Güncelleme:
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        Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla birlikte doludizgin bir yaz sezonu geçirdi.

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        Kobal, tatil anlarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti.

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        Ünlü oyuncu, son olarak ailesiyle Antalya'da geçirdiği keyifli anlardan yeni paylaşımlar yaptı.

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        Kobal'ın denizin ve güneşin tadını çıkarmaya devam ettiği görüldü.

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        39 yaşındaki oyuncunun paylaşımlarında; Kenan İmirzalıoğlu ile romantik anlarının yanı sıra kızlarıyla geçirdiği eğlenceli dakikalar da yer aldı.

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        Kobal, yaza veda ettiği paylaşımına ise "Yaz sonu aile albümü" notunu düştü.

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        Oyuncunun renkli tatilinden yansıyan kareler, takipçilerinden beğeni ve yorum aldı.

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        Öte yandan Sinem Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile nikâh masasına oturmuştu.

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        Mutlu bir evlilik sürdüren çift, Ekim 2020'de Lalin'i, Mayıs 2022'de ise Leyla'yı kucaklarına almıştı.

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        #Kenan İmirzalıoğlu
        #sinem kobal
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