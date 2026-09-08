Küba'dan Türkiye'ye uzanan inanılmaz hikaye: Süperstar Melissa Vargas!

Küba'da doğdu, gururumuz oldu; tüm Türkiye'nin gönlünde taht kurdu... Dünyaya hükmeden Türk kadın voleybolunun göz bebeği Melissa Vargas, bir kez daha Sultanlar'ı şampiyonluğa taşıdı.

Sultanlar'ın 2023'teki Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğunda sergilediği performansla başrol oynayan Vargas, her iki turnuvanın da MVP'si (en değerli oyuncu) seçilirken, 2026'da 'dejavu' yaşattı. A Milli Takım 3 yıl sonra tekrar Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda çifte şampiyonluk elde ederken, her iki turnuvanın da MVP'si yine Vargas oldu. Pozisyonunun dünyadaki en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Melissa Vargas, henüz 27 yaşında milli takımlar düzeyinde 4 şampiyonluk yaşayarak adını tarihe yazdırdı.

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HAYATI FİLM GİBİ...

Fenerbahçe'de forma giyen usta pasör çaprazının hayatı ise adeta film gibi... Vargas'ın Küba'dan Türkiye'ye uzanan hayat hikayesi ve yaşadığı zorluklar yürek burkuyor...

1999 yılında Küba'da dünyaya gelen Vargas, 2015 yılına kadar Cienfuegos takımında forma giydi. Küba'daki katı kurallar gereği o dönem sadece Çekya, Rusya ve Polonya gibi 'eski doğu bloku' ülkeleriyle transfer görüşmesi yapmasına izin verilen Vargas, 2015 yılında Polonya'nın Agel Prostejov takımına transfer oldu.

Sergilediği performansla adından söz ettiren Vargas'ın Çekya'da sakatlanması ise kendisine Türkiye kapılarının açılmasına vesile oldu. O dönem tedavi olmak için Küba'ya dönen yıldız isim, devletin ona sunduğu koşullardan memnun olmadığı için özel bir klinikte tedavi görmeye başladı.

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KÜBA'DAN FENERBAHÇE'YE UZANAN BİR BAŞARI HİKAYESİ

Devlet koşullarını beğenmemesi nedeniyle Küba Federasyonu Melissa Vargas'ı 2017'de "Ülkesine karşı hakaret ve disiplinsiz tavırlar" sebebiyle milli takımdan 4 yıl men etti. Ancak ülkesinin bu tutumu Melissa Vargas'ı voleyboldan uzaklaştırmadı... Başarılı isim İsviçre kulüplerinden Volero Zürih'e transfer oldu. İsviçre'ye "sığınmacı" statüsüyle giden Vargas, Zürih'te 1 sezon oynadıktan sonra 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Sarı-lacivertlilerde performansını daha da yukarı çıkaran Vargas, yoğun bir çaba sonucu ve Fenerbahçe'nin o dönemki başantrenörü Zoran Terzic'in de etkisiyle Sırbistan vatandaşı oldu. Fakat FIVB, Küba'nın izni olmadan milli takımda oynamasına izin vermedi. 2020 yılında Türkiye, başarılı sporcuyu elinden kaçırmak istemedi ve Vargas 2021 yılında bu kez Türkiye vatandaşı oldu.

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2018-2021 arasında Fenerbahçe forması giyen Melissa, ardından Tianjin Bohai Bank'ta oynayarak kendini geliştirdi. Çin'den Fenerbahçe'ye geri dönen başarılı sporcu, milli takımda oynama prosedürlerini tamamladı ve Türkiye Milli Takımı'nın formasını ilk kez 2023 Milletler Ligi'nde giydi. Milli Takım'ın aradığı isim olan Melissa Vargas, 2023'te tarihe geçen bir performansla şampiyonluğun mimarı oldu.

MİLLİ FORMAYLA 4 KEZ MVP SEÇİLDİ!

1.95 boyundaki pasör çaprazı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 2023 ve 2026'da, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda da yine 2023 ve 2026'da 'En değerli oyuncu' (MVP) seçilerek müthiş performansını taçlandırdı.