Rusya ve Kuzey Kore arasında yeni bağlantı: İlk karayolu köprüsü açıldı

Rusya ve Kuzey Kore, ortak sınırları üzerinden geçen ilk karayolu köprüsünü pazartesi günü açtı. Rus yetkililer, bu gelişmenin iki ülke arasındaki derinleşen ilişkileri güçlendireceğini belirtti.

Tumen Nehri üzerindeki köprü 1 kilometre uzunluğunda ve iki şeritten oluşuyor. Rus hükümetinin yaptığı açıklamaya göre köprü, yeni inşa edilen sınır geçiş noktasından günde 300 araca kadar geçiş imkanı sağlayacak.

Açılış törenine video bağlantısıyla katılan Başbakan Mihail Mişustin, "Sınır yakınlarındaki ulaşım altyapısının genişletilmesinin, Rusya Federasyonu ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasındaki ticari, ekonomik, teknolojik, bilimsel ve kültürel işbirliğinin daha da geliştirilmesine güçlü bir ivme kazandıracağına inanıyorum" dedi.

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Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkiler ve değişim programları son yıllarda hızla gelişirken, Kuzey Kore de Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşa destek amacıyla mühimmat ve asker sağlıyor.

Kuzey Kore, pandemi kısıtlamalarının yavaş yavaş gevşetilmesiyle birlikte Şubat 2024’ten bu yana Rus turistleri kabul ediyor.

Halen bir demiryolu köprüsü ve hava ulaşımıyla birbirine bağlı olan Kuzey Kore ve Rusya, 2024 yılında Tumen Nehri üzerinde otomobillerin kullanabileceği bir köprü inşa edilmesi konusunda anlaşmıştı.

Yapımı yıllardır gündemde olan yeni köprünün inşasına, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2024’te Kuzey Kore’ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kararlaştırılmasının ardından geçen yıl nisan ayında başlandı.

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Moskova ile Pyongyang arasında halihazırda doğrudan hava ve demiryolu bağlantıları bulunuyor ancak pazartesi gününe kadar iki ülke arasında gerçek anlamda bir karayolu bağlantısı yoktu. Bunun yerine, 1959’dan bu yana özel bir düzenlemeyle, onlarca yıl boyunca tek sınır geçiş noktası olan yakındaki demiryolu köprüsünün üzerine araçların iki ülke arasında geçişini sağlamak amacıyla tahta plakalar yerleştiriliyordu.

Nehir, Kuzey Kore’nin Rusya ve Çin ile olan sınırları boyunca uzanıyor. Köprünün inşasına geçen yıl başlandı.

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Yapımı yıllardır gündemde olan yeni köprünün inşasına, projenin Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2024’te Kuzey Kore’ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kararlaştırılmasının ardından geçen yıl nisan ayında başlandı. Moskova ile Pyongyang arasında hâlihazırda doğrudan hava ve demiryolu bağlantıları bulunuyor ancak pazartesi gününe kadar iki ülke arasında gerçek anlamda bir karayolu bağlantısı yoktu. Bunun yerine, 1959’dan bu yana özel bir düzenlemeyle, onlarca yıl boyunca tek sınır geçiş noktası olan yakındaki demiryolu köprüsünün üzerine araçların iki ülke arasında geçişini sağlamak amacıyla tahta plakalar yerleştiriliyordu.

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Mişustin, “Sınır ötesi ulaşım altyapısının genişletilmesinin ticaret, ekonomik, bilimsel, teknolojik ve kültürel iş birliğinin daha da geliştirilmesine güçlü bir ivme kazandıracağına inanıyorum” dedi. Moskova ile Pyongyang arasındaki ilişkilerin “eşi benzeri görülmemiş bir seviyede” olduğunu belirten Mişustin, köprünün açılışını “gerçekten tarihi bir olay” olarak nitelendirdi.

Mişustin, köprünün inşasının yalnızca bir mühendislik projesi olmadığını, aynı zamanda “yeni bir dostluk sembolü” olduğunu söyledi.

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Mişustin, köprüden günde 300’e kadar aracın geçebileceğini ve köprünün Rusya’nın federal karayolu ağına bağlanacağını, ayrıca ülkenin uzak doğusundaki Vladivostok kentinden St Petersburg’a uzanan ulaşım koridoruna kolay erişim sağlayacağını belirtti. Rus hükümeti, yük taşımacılığı yapan kamyonların köprüyü hemen kullanmaya başlayacağını açıkladı. Köprünün yıl sonunda tamamen faaliyete geçeceği ve yolcu taşımacılığında da kullanılabileceği belirtildi.

Köprü, Kore Savaşı’nın ardından 1959’da hizmete giren ve mevcut “Dostluk Köprüsü”nün bulunduğu bölgenin yakınında inşa edildi. Sembolik olarak yeni köprüye, Pyongyang’ın Kuzey Kore’nin ilk lideri Kim İl Sung’un hayatını 1946’da kendisine ve beraberindekilere atılan bir el bombasını havada yakalayarak kurtardığı için kahraman ilan ettiği Kızıl Ordu askeri Yakov Novichenko’nun adı verildi.

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Kuzey Kore devlet medyası KCNA’nın salı günkü haberine göre köprü, müttefiklerin insanlar arası etkileşim, turizm ve mal ticareti de dahil olmak üzere ekonomik iş birliğini genişletmek için gerekli temel altyapıyı oluşturduğunu gösteriyor.

İki ülke arasındaki ilişkiler, 2022’de Ukrayna savaşının başlamasından bu yana daha da güçlendi. Pyongyang, 2024’te Ukrayna’nın Rusya’nın Kursk bölgesine düzenlediği saldırıyı püskürtmeye yardımcı olmak üzere bölgeye binlerce asker gönderdi.

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Mişustin pazartesi günkü konuşmasında bu desteğe atıfta bulunarak, “çok yakın zamanda askerlerimizle omuz omuza savaşan ve Rus topraklarını savunan Koreli kahramanlardan” söz etti.

Güney Kore’deki Kyungnam Üniversitesi Uzak Doğu Araştırmaları Enstitüsü profesörü Lim Eul-chul, köprünün Kuzey Kore’ye yönelik ekonomik yaptırımların giderek anlamsız hale geldiğini gösterdiğini söyledi.

Lim, “Kuzey Kore kendi çıkarlarını en üst düzeye çıkarmaya çalışırken Rusya, uzun süredir devam eden Ukrayna savaşında askeri malzemeler, mühimmat ve askerler de dahil olmak üzere insan gücünün taşınması için doğrudan bir kara yolu güzergâhı elde etti” dedi.