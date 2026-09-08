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        Haberler Gündem 3. Sayfa Atlas Çağlayan cinayeti davasında karar bekleniyor

        Atlas Çağlayan cinayeti davasında karar bekleniyor

        İstanbul Güngören'de vahşice katledilen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada, mahkeme heyetinin kararını açıklaması bekleniyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 10:20 Güncelleme:
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        Atlas Çağlayan davasında karar bekleniyor!

        Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında mahkeme heyetinin kararını açıklaması bekleniyor.

        DHA'nın haberine göre Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

        Bakırköy 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 9 Haziran'daki ilk duruşmasında Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıklamıştı.

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        Savcı, tutuklu sanık E.Ç. hakkında Atlas Çağlayan'a karşı 'çocuğa karşı öldürme', mağdurlar D.Ç., R.E.O., T.U.A. ve Y.O.O.'ya yönelik ise 'silahla tehdit' ve '6136 sayılı Kanun'a muhalefet' suçlarından toplam 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istemişti.

        KARAR BEKLENİYOR

        Davanın ikinci duruşması bugün saat 10.00'da başladı. Sanık E.Ç.'nin savunmasının ardından mahkeme heyetinin hükmünü açıklaması bekleniyor.

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