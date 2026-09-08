Okan Buruk'u bekleyen tehlike! Osimhen'in yokluğu can yakıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de zorlu maçlara çıkacak Galatasaray'ı büyük bir tehlike bekliyor. Sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak Victor Osimhen, ilk olarak Sporting karşısında forma giyemeyecek. Okan Buruk'un öğrencileri geçtiğimiz sezon Nijeryalı yıldızın yokluğunda Devler Ligi ve Süper Lig'de toplam 14 maçta 19 puan kaybetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile kozlarını paylaşacak.
9 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'da Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek.
Sporting deplasmanı öncesi sarı-kırmızılılarda sakatlıklar teknik direktör Okan Buruk'un başını ağrıtıyor.
Galatasaray'da Günay Güvenç, Wilfried Singo, Mario Lemina ve Victor Osimhen'in sakatlıkları sarı-kırmızılı camiayı düşündürüyor.
Özellikle geçtiğimiz sezon Victor Osimhen'in yokluğunda yaşanan puan kayıpları, sarı-kırmızılılara neredeyse pahalıya patlıyordu.
Nijeryalı golcü öncesi sezon sakatlıklar ve milli takım süreci nedeniyle Süper Lig ile Devler Ligi'nde toplamda 14 maç kaçırdı.
Bu karşılaşmalarda 19 puan kaybı yaşayan Okan Buruk'un öğrencileri, Victor Osimhen'i fazlasıyla aradı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, Union SG'ye ise evinde 1-0 kaybetti.
Diğer yandan Galatasaray'ın Süper Lig'de puan kaybettiği maçlar:
Evinde Gaziantep FK: 1-1
Deplasman Konyaspor: 2-0
Deplasman Trabzonspor: 2-1
Evinde Kocaelispor: 1-1
Deplasman Kasımpaşa: 1-0
Victor Osimhen'iz UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta 6 puan kaybeden Galatasaray, Süper Lig'de ise 12 maçta 12 puan bıraktı.
Victor Osimhen’in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edilirken, yıldız futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Galatasaray, Osimhen'in yokluğunda ilk olarak Sporting ile karşılaşacak. Portekiz ekibinin sezon başlangıcında yakaladığı istatistikler dikkat çekiyor.