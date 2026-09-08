Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Galatasaray Okan Buruk'u bekleyen tehlike! Osimhen'in yokluğu can yakıyor

        Okan Buruk'u bekleyen tehlike! Osimhen'in yokluğu can yakıyor

        UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de zorlu maçlara çıkacak Galatasaray'ı büyük bir tehlike bekliyor. Sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak Victor Osimhen, ilk olarak Sporting karşısında forma giyemeyecek. Okan Buruk'un öğrencileri geçtiğimiz sezon Nijeryalı yıldızın yokluğunda Devler Ligi ve Süper Lig'de toplam 14 maçta 19 puan kaybetti.

        Giriş: 08 Eylül 2026 - 10:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile kozlarını paylaşacak.

        2

        9 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'da Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek.

        3

        Sporting deplasmanı öncesi sarı-kırmızılılarda sakatlıklar teknik direktör Okan Buruk'un başını ağrıtıyor.

        4

        Galatasaray'da Günay Güvenç, Wilfried Singo, Mario Lemina ve Victor Osimhen'in sakatlıkları sarı-kırmızılı camiayı düşündürüyor.

        5

        Özellikle geçtiğimiz sezon Victor Osimhen'in yokluğunda yaşanan puan kayıpları, sarı-kırmızılılara neredeyse pahalıya patlıyordu.

        6

        Nijeryalı golcü öncesi sezon sakatlıklar ve milli takım süreci nedeniyle Süper Lig ile Devler Ligi'nde toplamda 14 maç kaçırdı.

        7

        Bu karşılaşmalarda 19 puan kaybı yaşayan Okan Buruk'un öğrencileri, Victor Osimhen'i fazlasıyla aradı.

        8

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, Union SG'ye ise evinde 1-0 kaybetti.

        9

        Diğer yandan Galatasaray'ın Süper Lig'de puan kaybettiği maçlar:

        Evinde Gaziantep FK: 1-1

        Deplasman Konyaspor: 2-0

        Deplasman Trabzonspor: 2-1

        Evinde Kocaelispor: 1-1

        Deplasman Kasımpaşa: 1-0

        10

        Victor Osimhen'iz UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta 6 puan kaybeden Galatasaray, Süper Lig'de ise 12 maçta 12 puan bıraktı.

        11

        Victor Osimhen’in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edilirken, yıldız futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

        12

        Galatasaray, Osimhen'in yokluğunda ilk olarak Sporting ile karşılaşacak. Portekiz ekibinin sezon başlangıcında yakaladığı istatistikler dikkat çekiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #galatasaray
        #Sporting
        #Victor Osimhen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üsküdar Belediyesi'nde ilk turda Cumhur İttifakı 21 CHP 19 oy aldı
        Üsküdar Belediyesi'nde ilk turda Cumhur İttifakı 21 CHP 19 oy aldı
        4 şehir, 4 operasyon: 137 kişiye adli işlem
        4 şehir, 4 operasyon: 137 kişiye adli işlem
        Osimhen'in yokluğu can yakıyor
        Osimhen'in yokluğu can yakıyor
        Alman merkez siyasetinin bir kolonu çöktü: AfD, eyalet seçimlerini nasıl kazandı?
        Alman merkez siyasetinin bir kolonu çöktü: AfD, eyalet seçimlerini nasıl kazandı?
        Atlas Çağlayan davasında karar bekleniyor!
        Atlas Çağlayan davasında karar bekleniyor!
        Küba'dan Türkiye'ye... İnanılmaz hikaye!
        Küba'dan Türkiye'ye... İnanılmaz hikaye!
        İşsizlik maaşına esnek çalışma ayarı
        İşsizlik maaşına esnek çalışma ayarı
        Rusya ve Kuzey Kore arasında yeni bağlantı
        Rusya ve Kuzey Kore arasında yeni bağlantı
        Feci anlar kamerada! TFF personeli kazada can verdi!
        Feci anlar kamerada! TFF personeli kazada can verdi!
        Kanada'dan ABD'ye misilleme tarifesi
        Kanada'dan ABD'ye misilleme tarifesi
        20 gün önce ağır şiddet! Kadın cinayetinin ayak sesleri
        20 gün önce ağır şiddet! Kadın cinayetinin ayak sesleri
        Nepal'den iklim tazminatı talebi
        Nepal'den iklim tazminatı talebi
        Karı koca çift alevlerin arasında kaldı
        Karı koca çift alevlerin arasında kaldı
        "Yaz sonu aile albümü"
        "Yaz sonu aile albümü"
        4 ülkeyi ABD toprağı olarak gösterdi
        4 ülkeyi ABD toprağı olarak gösterdi
        Ahmet Gökçek ve eşine yurt dışı yasağı
        Ahmet Gökçek ve eşine yurt dışı yasağı
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        80'ler akımına ünlüler de kapıldı
        80'ler akımına ünlüler de kapıldı
        Türkiye'den başka bir ülke başaramadı
        Türkiye'den başka bir ülke başaramadı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!