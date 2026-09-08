19 şüpheli gözaltında... Çalıştığı şirketi 122 milyon TL dolandırdı!
İstanbul'da, çalıştığı şirketin ödemelerini kendisine ve başka kişilere ait banka hesaplarına aktararak yaklaşık 122 milyon liralık zarara yol açtığı belirlenen muhasebeci 36 yaşındaki M.A.'nın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesapları bloke edilirken, 5 taşınmaz ile 12 araca el konuldu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, bir şirkette muhasebe personeli olarak görev yapan M.A'nın (36), son yıllarda şirkete yapılan ödemeleri kendisine ve diğer şüphelilere ait banka hesaplarına aktardığı tespit edildi.
122 MİLYON TL ZARARA UĞRATTI
AA'da yer alan habere göre şirketi yaklaşık 122 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen M.A. ile şüpheli para trafiği bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
19 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul, Sinop ve Tokat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, M.A'nın da aralarında olduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.
5 TAŞINMAZ VE 12 ARACA EL KONULDU
Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, tüfek ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.
Şüphelilerin banka hesapları bloke edilirken, 5 taşınmaz ile 12 araca el konuldu.