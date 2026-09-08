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        Haberler Gündem 3. Sayfa Lüks araçtan sopayla inmişti... Kâbusu yaşadı!

        Lüks araçtan sopayla inmişti... Kâbusu yaşadı!

        Konya'da, trafikte tartıştığı kişiye sopayla saldırmaya çalışan sürücü H.D. yakalandı. Şüpheliye, 380 bin TL idari para cezası uygulanıp ehliyetine el konulurken, otomobili ise 60 gün trafikten menedildi. Adliyeye sevk edilen H.D. tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 15:44 Güncelleme:
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        Lüks araçtan sopayla inmişti... Kâbusu yaşadı!

        Konya'da olay, Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Gazze Caddesi’nde meydana geldi. İki sürücü yol verme nedeniyle tartıştı.

        SOPAYI KAPTI ARACINDAN İNDİ

        Sürücülerden biri otomobilinden aldığı sopayla aşağı inip, karşı tarafa saldırmaya çalıştı. O sırada diğer sürücü ise o anları cep telefonuyla kaydetti.

        GÖRÜNTÜLER TEPKİYE NEDEN OLDU

        DHA'da yer alan habere göre görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, elindeki sopayla trafikte başka bir otomobil sürücüsüne saldırmaya çalışan kişinin H.D. olduğunu belirledi.

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        380 BİN TL PARA CEZASI VERİLDİ

        H.D., polis ekiplerinin çalışması sonucu olayın yaşandığı gece Taşkent ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliye, ‘Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek’ suçu kapsamında, toplam 380 bin TL idari para cezası uygulandı.

        EHLİYETİNE 2 AY EL KONULDU

        H.D.’nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da 60 gün süreyle trafikten menedildi.

        SOPALI SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

        H.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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