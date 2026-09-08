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        Haberler Magazin Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı

        Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı

        Geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul'daki evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç, Ankara'da toprağa verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 13:27 Güncelleme:
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        Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı

        Pek çok dizi ve filmde canlandırdığı karakterlerle izleyicinin gönlünde yer edinen Serhat Kılıç, kız arkadaşı Özlem Esmergül tarafından evinde ölü bulunmuştu.

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        Dün Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlenen ünlü oyuncunun cenazesi Ankara'ya getirildi.

        Ölümü şüpheli bulunan Kılıç için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. oyuncunun cenazesine, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Nejat Birecik, Cem Emüler, Eren Vurdem ve Görkem Sevindik gibi isimler de katıldı. Karadağlı, "Hepimizin başı sağ olsun. Hepimiz çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Çok zamansız bir gidiş oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok yetenekli, enerji dolu, çok sevilen bir oyuncu arkadaşımızdı, kardeşimizdi. Bir de benim okulumdan, ben onun ağabeyiyim. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok üzgünüm, hepimiz çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

        Serhat Kılıç'ın naaşı kılınan cenaze namazı sonrasında Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.

        'Seksenler' dizisinde Serhat Kılıç ile rol alan Ceyhun Fersoy, "Canım abim; seni uğurlamaya gelemedim lütfen beni affet. Rize'de bir sinema filmi çekimindeyim, keşke bugün yanında olabilseydim. Hakkını helal et canım abim. En yakın zamanda ziyarete geleceğim" ifadelerini kullandı.

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