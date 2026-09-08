Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı!
Beşiktaş'ta yönetim kurulu değişikliği için olağanüstü seçim kararı alınıyor. Başkan Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek son durumu değerlendirecek ve takvim netleşecek. Seçimin ekim ayında yapılması planlanıyor.
Giriş: 08 Eylül 2026 - 15:19 Güncelleme:
Beşiktaş’ta yönetim kurulu değişikliği için Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alındı. Seçimin ekim ayında yapılması bekleniyor.
Başkan Serdal Adalı'nın seçimde yeniden aday olacağı öğrenildi. Adalı yeni dönemde yönetim listesinde değişikliğe gidecek.
Beşiktaş'ta seçim tarihine ilişkin detayların kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
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