Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı!
Beşiktaş'ta yönetim kurulu değişikliği için olağanüstü seçim kararı alındı. Siyah-beyazlı kulüp, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 27 Eylül Pazar günü yapılacağını, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 4 Ekim Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceğini duyurdu.
Beşiktaş Kulübü, yönetim kurulu değişikliği için Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alındığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüp genel kurul toplantısının 27 Eylül Pazar günü yapılacağını, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 4 Ekim Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceğini duyurdu.
İşte o açıklama:
"8 Eylül 2026 tarihinde Tüpraş Stadyumu’nda bir toplantı gerçekleştiren Yönetim Kurulumuz, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapılması kararı almıştır.
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 27 Eylül Pazar günü yapılacaktır. 27 Eylül Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecektir.
Ayrıca toplantıda, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’nın gerçekleştirileceği tarih belirlenmiştir.
Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 26 Eylül Cumartesi günü yapılacaktır. 26 Eylül Cumartesi günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 3 Ekim Cumartesi günü düzenlenecektir.
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı ile Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı hakkında detaylı bilgilendirmeler, daha sonra ayrıca yapılacaktır.
Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
SERDAL ADALI ADAY OLACAK
Öte yandan Başkan Serdal Adalı'nın seçimde yeniden aday olacağı öğrenildi. Adalı yeni dönemde yönetim listesinde değişikliğe gidecek.