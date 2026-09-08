Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA'da yer alan habere göre Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak Kepez ilçesindeki alana sıçradı.

Yangın nedeniyle Kuzey Çevre Yolu ile Antalya-Isparta kara yolunun Antalya merkezden Kuzey Çevre Yolu'na kadar olan bölümü tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Yol sabah saatlerinde kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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Ekipler, Karaöz, Hatipler, Yeşilkaraman, Kızıllı ve Çamlıca mahalleleri çevresinde geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına gece boyunca arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti.

Antalya-Isparta kara yoluna kadar ulaşan yangında alevlerin kara yolunun karşısına geçmesi ekiplerin yoğun müdahalesiyle önlendi.

Yangına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale başladı. Çalışmalara 5 uçak ve 10'dan fazla helikopterin yanı sıra 110 arazöz ve 600'ün üzerinde personel katılıyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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İKİ İLÇEDE 254 EV TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle Aksu ilçesindeki Yeşilkaraman Mahallesi'nde 40, Karaöz Mahallesi'nde 10, Yumuk Mahallesi'nde 29 hane ve 18 ahır, Kepez ilçesindeki Çamlıca Mahallesi'nde de 175 hane tahliye edildi.

Bölgede hayvan tahliyelerine yönelik çalışmalar ise devam ediyor. AFAD mobil koordinasyon tırı da yangın bölgesine ulaştı.

Orman yangınına müdahale çalışmalarına Konya, Isparta ve Burdur İl AFAD Müdürlükleri ile Konya, Karaman ve Isparta Belediyelerine ait ekipler ile Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

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Öte yandan mobil iletişim şebekelerinde meydana gelen kesintiler nedeniyle bölgeye mobil baz istasyonu araçları konuşlandırıldı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İki ilçede söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında zarar gören ormanlık alan AA ekibi tarafından dronla havadan görüntülendi.

Görüntülerde yeşil ormanlık alanın siyah ve gri tonlara döndüğü görüldü.

YANGINDAN 8 KİŞİ ETKİLENDİ

Yangından 8 vatandaş etkilendi. 2 kişi bacaklarındaki yaralanma şikayeti nedeniyle hastaneye sevk edildi, 6 kişinin ise ayakta tedavisi yapıldı.

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Kepez Belediyesi ekiplerince hayvanların tahliyesi için 3 kamyon ve 6 personel görevlendirildi.

Türk Kızılay Antalya ekipleri de bölgede 3 ikram aracı, 3 öncü araç, 9 personel ve 5 gönüllüyle çalışma yürüttü. Ekipler, 3 bin şişe su, 500 kişilik ayran, 2 bin 500 soda, 750 sandviç, 1000 kişilik çay ve çorba, 600 kişilik kruvasan ve 3 bin kişilik kek dağıttı.

CK Akdeniz Elektrik tarafından bölgede yaşanan elektrik kesintisinden toplam 2 bin 329 abonenin etkilendiği bildirildi.

Yangının söndürüldüğü bölgelerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit, Defterdarlık ekiplerince de zarar tespit çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

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Kırsal kesimdeki vatandaşlar da ilaçlama makinelerine su doldurarak yangın bölgesinde söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Çevre illerden gelen gönüllüler ve orman işçileri, ormanlık alan içerisindeki alevlere müdahale ediyor. Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun mücadele veriyor.

Fotoğraflar: DHA