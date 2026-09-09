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        Haberler Gündem Hava Durumu 4 kentte sağanak bekleniyor! Sıcaklık artıyor... Bugün hava nasıl olacak?

        4 kentte sağanak bekleniyor! Sıcaklık artıyor... Bugün hava nasıl olacak?

        MGM'den alınan son bilgilere göre bugün, Karadeniz bölgesinde yağış bekleniyor. Sıcaklıklar, iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece yükseliyor. Yurt genelinde ise hava parçalı ve az bulutlu olacak. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 06:58 Güncelleme:
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        4 kentte sağanak bekleniyor! Sıcaklık artıyor... Bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        GÜNEYDE RÜZGAR ORTA KUVVETTE ESECEK

        Hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle:

        ANKARA: 28, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 28, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 32, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 29, Az bulutlu ve açık

        BURSA: 32, Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE: 30, Az bulutlu

        KIRKLARELİ: 28, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 36, Az bulutlu ve açık

        MUĞLA: 33, Az bulutlu ve açık

        UŞAK: 32, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 37, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 34, Az bulutlu ve açık

        BURDUR: 33, Az bulutlu

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        HATAY: 32, Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR: 30, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 28, Az bulutlu

        NEVŞEHİR: 25, Az bulutlu

        BOLU: 28, Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE: 28, Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK: 26, Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP: 27, Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA: 27, Parçalı bulutlu

        SAMSUN: 28, Parçalı bulutlu

        TRABZON: 24, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        RİZE: 24, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ERZURUM: 23, Parçalı ve az bulutlu

        KARS: 21, Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA: 28, Az bulutlu ve açık

        VAN: 23, Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR: 34, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 34, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 31, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 35, Az bulutlu ve açık

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