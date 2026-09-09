4 kentte sağanak bekleniyor! Sıcaklık artıyor... Bugün hava nasıl olacak?
MGM'den alınan son bilgilere göre bugün, Karadeniz bölgesinde yağış bekleniyor. Sıcaklıklar, iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece yükseliyor. Yurt genelinde ise hava parçalı ve az bulutlu olacak. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDE RÜZGAR ORTA KUVVETTE ESECEK
Hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle:
ANKARA: 28, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 28, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 32, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 29, Az bulutlu ve açık
BURSA: 32, Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE: 30, Az bulutlu
KIRKLARELİ: 28, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 36, Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 33, Az bulutlu ve açık
UŞAK: 32, Az bulutlu ve açık
ADANA: 37, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 34, Az bulutlu ve açık
BURDUR: 33, Az bulutlu
HATAY: 32, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 30, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 28, Az bulutlu
NEVŞEHİR: 25, Az bulutlu
BOLU: 28, Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE: 28, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 26, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 27, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 27, Parçalı bulutlu
SAMSUN: 28, Parçalı bulutlu
TRABZON: 24, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE: 24, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 23, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 21, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 28, Az bulutlu ve açık
VAN: 23, Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR: 34, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 34, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 31, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 35, Az bulutlu ve açık