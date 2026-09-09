Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDE RÜZGAR ORTA KUVVETTE ESECEK

Hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle:

ANKARA: 28, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 28, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 32, Az bulutlu ve açık

KOCAELİ: 29, Az bulutlu ve açık

BURSA: 32, Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE: 30, Az bulutlu

KIRKLARELİ: 28, Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ: 36, Az bulutlu ve açık

MUĞLA: 33, Az bulutlu ve açık

UŞAK: 32, Az bulutlu ve açık

ADANA: 37, Az bulutlu ve açık

ANTALYA: 34, Az bulutlu ve açık

BURDUR: 33, Az bulutlu

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HATAY: 32, Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR: 30, Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 28, Az bulutlu

NEVŞEHİR: 25, Az bulutlu

BOLU: 28, Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE: 28, Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK: 26, Parçalı ve az bulutlu

SİNOP: 27, Parçalı ve az bulutlu

AMASYA: 27, Parçalı bulutlu

SAMSUN: 28, Parçalı bulutlu

TRABZON: 24, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE: 24, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ERZURUM: 23, Parçalı ve az bulutlu

KARS: 21, Parçalı ve az bulutlu

MALATYA: 28, Az bulutlu ve açık

VAN: 23, Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR: 34, Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP: 34, Az bulutlu ve açık

MARDİN: 31, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 35, Az bulutlu ve açık