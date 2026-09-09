Almanya'da AfD alarmı: Aşırı sağa karşı protestolar büyüyor

Almanya'da binlerce kişi, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin bir eyalet seçiminde elde ettiği tarihi zaferin ardından, bu ay yapılacak iki seçimde daha tehlike oluşturduğu uyarısıyla parti karşıtı protestolar düzenledi.

Berlin'de Brandenburg Kapısı önünde toplanan göstericiler, göçmen karşıtı ve Rusya yanlısı AfD'yi protesto etti. Parti, sığınmacıların kitlesel olarak sınır dışı edilmesi ve devletin yenilenebilir enerji ile kamu yayıncılığına verdiği desteğin geri çekilmesi çağrısında bulunuyor.

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AfD, eski Doğu Almanya'daki Saksonya-Anhalt eyaletinde pazar günü yapılan seçimlerde şimdiye kadarki en yüksek eyalet seçim sonucunu elde etti. AfD'nin bu başarısı, 20 Eylül'de başkent Berlin ile Baltık Denizi kıyısındaki Mecklenburg-Vorpommern'de yapılacak bölgesel seçimler öncesinde ivme kazandığını gösterdi.

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Polis, protestoya 5 bin kişinin katıldığını bildirirken organizatörler, seçmenleri AfD'ye karşı harekete geçirmek amacıyla düzenlenen kampanyaya 14 binden fazla kişinin katıldığını söyledi. Kalabalığın taşıdığı pankartlarda, "Faşizm bir alternatif değildir", "Nazi AfD'yi durdurun: Irkçılığa son verin" ve "Tarih gözünü üzerimizden ayırmıyor" ifadeleri yer aldı.

Saksonya-Anhalt'ta AfD'nin aldığı yaklaşık yüzde 44'lük oy oranı, Nazi döneminden bu yana göçmen karşıtı 'yerlici' bir partinin elde ettiği en yüksek oran oldu. Eski Nazi toplama kampı Buchenwald'daki anıtın direktörü Jens-Christian Wagner, sahneden yaptığı konuşmada sonucu "insanı öfkelendiren ve hayrete düşüren bir utanç" olarak nitelendirdi.

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"SESSİZCE KABUL EDİLMEMESİ GEREK"

Wagner, mutlak çoğunluğu elde etmenin biraz gerisinde kalan AfD'nin Saksonya-Anhalt'ta iktidarı ele geçirmenin eşiğinde olduğu uyarısında bulundu. Bunun, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana aşırı sağın ilk kez iktidara gelmesi anlamına geleceğini belirten Wagner, bunun "sessizce kabul edilmemesi gerektiğini" söyledi.

AfD, medyada sıkça yer alan ve sert söylemleriyle öne çıkan adayı Ulrich Siegmund'un liderliğinde hükümet kurabilmek için gereken desteğin üç sandalye gerisinde bulunuyor. Siegmund, iktidarı belirleyici konumda olan diğer partilerdeki muhalifleri kendi tarafına çekmeyi umuyor.

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Almanya'nın iç istihbarat teşkilatı, 2023'ten bu yana partinin eyalet teşkilatını aşırı sağcı olarak sınıflandırırken ve teşkilatın demokratik normlara tehdit oluşturduğunu belirtiyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Berlin yakınlarındaki Potsdam'da da yüzlerce AfD karşıtı protestocu toplandı. Münster, Göttingen, Dresden, Aachen, Bamberg, Darmstadt ve AfD'nin oyların neredeyse yarısını aldığı Saksonya-Anhalt'taki Halberstadt kentinde de gösteriler düzenlendi.

Bölgenin ikinci büyük kenti Halle'de ise sol gruplar ve sivil toplum kuruluşları, seçim gününden bu yana protesto kampı kuruyor.

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BERLİN'DE TABLO KARMAŞIK

Öte yandan Almanya'nın 16 eyaletinden biri olan Berlin'de ise tablo daha karmaşık. Birinci sırayı almak için birkaç parti yarışıyor. Berlin, muhafazakar Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile SPD'nin oluşturduğu koalisyon tarafından yönetiliyor.

Başkentte, Saksonya-Anhalt'taki seçmenlerin tercihlerini ciddi biçimde etkilediği bildirilen rekor düzeydeki düşük kamuoyu desteğine sahip Başbakan Friedrich Merz'in partisi CDU, yaklaşık yüzde 20 ile kıl payı önde bulunuyor.

CDU'nun hemen ardından, seçim kampanyasını hızla artan konut maliyetlerine odaklayan Linke ile AfD geliyor. Bu partileri ise her ikisi de yüzde 10'lu oranların ortasında seyreden SPD ve çevreci Yeşiller izliyor.

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MERZ GÖREVDE KALMA MESAJI VERDİ

Merz, görevinde kalacağına ve siyasi kariyerinin en önemli reform paketlerinden biri olarak sunduğu, ancak ağır sonuçlar doğurabilecek reformları hayata geçirmek için mücadele edeceğine söz verdi. Merz, AfD'yi yenmenin tek yolunun Avrupa'nın en büyük ekonomisini yeniden harekete geçirmek ve aksayan sosyal refah sistemini onarmak olduğunu savundu.

Ancak koalisyonun küçük ortağı SPD, zor durumdaki hükümete verilen desteği güçlendirmek amacıyla en fazla tepki çeken bazı önlemlerden geri adım atmaya hazır olduğunun sinyalini verdi.

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Analistler, bu anlaşmazlığın zaten kırılgan durumdaki koalisyonu daha da istikrarsızlaştırabileceğini belirtiyor